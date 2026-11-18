LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom drugog dana zasedanja konsitutivne sednice novog saziva Skupštine Srbije prokomentarisao govoru kojim je juče predstavljen kandidat Studentske liste za predsednika parlamenta.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

O govoru kojim je juče predstavljen kandidat Studentske liste za predsednika parlamenta, Vučić kaže:

- Iz doba Edvarda Kardelja nismo čuli takav govor, predstavljanje jednog čoveka. Toliko ogavno. Reč je o tome kako se odnosite prema protivnicima. Majko rođena... Je li vas barem malo sramota? Mnogo ste silni, možete da radite šta hoćete. Doveli ste ovog stručnjaka Kokanovića, hoćeš da nas biješ? Glumili su žrtvu, nekoga ko je stalno napadan. Nikada niko za njih nije rekao kao ono što smo jutros čuli od njihovog šefa poslaničke grupe. Nazivali su me huljom, samo zato što sam drugačije mislio, najpogrdnijim imenima ljude samo zato što su radili svoj posao. Ja ni danas neću da vam odgovaram vašim rečnikom. Mi ćemo se čuvati teških reči, od odgovora kakav zaslužujete - kazao je Vučić.

Podsetimo, narodni poslanik Jugoslav Gašić je ispred Studentske liste tokom sednice Skupštine pročitao od reči do reči izlaganje o kandidatu za predsednika Narodne skupštine Aleksandru Čupiću.

- Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju - rekao je poslanik Studentske liste.

JE BO TE, ŠTA JE OVO?!?!!? 😂 Studentska lista pre izbora: "Mi ne želimo nove vođe, ne želimo ponovo kult ličnosti!" Studentska lista posle izbora: "Celovita ličnost prof. Aleksandra Čupića predstavlja živo ovaploćenje antičkog ideala kalokagatije, savršenog jedinstva etičke lepote, unutrašnje vrline i spoljašnjeg dostojanstva, čime njegov celokupni habitus daleko prevazilazi ravan puke čulne pojavnosti. Stasit i visok, pojavom prirodno i spontano autoritativan. Duge brade koja budi asocijaciju na likove starih prosvetitelja, mislilaca i narodnih mudraca sa plemenitim, pronicljivim pogledom u kojem se ogleda duboko antropološko razumevanje čoveka i njegove krhkosti. On po svojoj duhovnoj konstituciji ne pripada onima koji u političku snagu traže u zaglušujućoj buci, demagogiji i međusobnom nadvikivanju." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 17, 2026

DA, ovaj tekst veoma liči na tekst koji je napisala veštačka inteligencija ili koji je bar značajno dorađen pomoću AI-ja. Ipak, samo na osnovu stila nije moguće pouzdano utvrditi autorstvo, odgovor je CGPT na pitanje da li je tekst poslanika Gašića napisala veštačka inteligencija.

Podsećamo, danas se održava drugi dan zasedanja konstitutivne sednice novog, 15. saziva parlamenta. Sve najnovije vesti čitajte u našem blogu UŽIVO!