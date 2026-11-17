OTKRIVENO: Evo ko je Lidiju Vukićević ispolivao jogurtom
GLUMICA Lidija Vukićević ispolivana je jogurtom danas ispred parlamenta.
Nezvnično, Lidiju je napala Marija Radovanović, nekadašnja sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
- Znate, se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život i celu svoju karijeru sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe. Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas ispred Narodne skupštine vi ne možete ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? - rekla je Lidija danas.
Marija Radovanović je ranije bila gost TV N1 i Nove S.
Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije uoči konstitutivne sednice da je oko 560 prisutnih predstavnika studentsko-blokaderske liste napadalo narodne poslanike koji drugačije misle. Istakao je da je fizički napadnuta Lidija Vukićević koju su vukli za kosu i za struk i polili je jogurtom.
- Ja ću govoriti o mnogim stvarima u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao. Ovo nije palo s neba, ovo nisu slučajni pojedinci, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered. Ovo su ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park i da dođu ispred Narodne skupštine. Pozvala ih je Studentska lista i ti ljudi su napali narodne poslanike. Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj demokratiji je reč - rekao je Vučić.
Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je za naš portal da je napad na narodnog poslanika liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Lidiju Vukićević "izraz divljaštva nove vlasti".
- Mislim da je to dokaz o instrumentalizaciji psihopata. Videli smo jedan primer juče kada je jedan potpuni ludak krenuo nožem na TV ekipu Informer TV, danas je jedna ludakinja polila jogurtom Lidiju Vukićević. Lidija je žena u zrelim godinama i zaista ne zaslužuje jedno takvo neprimereno ponašanje. To je neuspešan pokušaj poniženja Lidije Vukićević i vratiće se kao bumerang Studentskoj listi - rekao je dr Vojislav Šešelj za portal "Večernjih novosti".
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