OGLASILA SE NATAŠA KANDIĆ ZBOG SRPSKE PESME U BRISELU Naravno da je to za nju "sramota" - pita zašto neko nije prekinuo izvođenje

OSNIVAČICA i dugogodišnja izvršna direktorka beogradskog Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je još 2008. godine izjavila da priznaje jednostrano proglašenu Republiku Kosovo, danas je reagovala na sinoćnji događaj u Briselu koji je okarakterisala kao "sramotan".

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Povod za njenu reakciju je otvaranje Foruma o proširenju Evropske unije u Briselu, gde je slovenački sastav Kapobanda izveo melodiju pesme "Oj, Kosovo, Kosovo".

Za Natašu Kandić ta čuvena pesma, nastala 1989. godine, nije patriotska već nacionalistička, pa je u objavi na Iksu izrazila čuđenje zašto neko od prisitvih NVO aktivista nije tražio da se prekine izvođenje?!

- Sramotno! Nacionalistička pesma "Oj Kosovo, Kosovo" na EU forumu o proširenju. Da li je neko od prisutnih aktivista nevladinih organizacija iz Srbije reagovao, tražio da se prekine izvođenje pesme? - napisala je Kandićeva.



Sramotno! Nacionalistička pesma "Oj Kosovo, Kosovo" na EU forumu o proširenju. Da li je neko od prisutnih aktivista nevladinih organizacija iz Srbije reagovao, tražio da se prekine izvođenje pesme? https://t.co/2bnWfP3xbV — Natasa Kandic (@natasakandic) November 16, 2026

Sa naloga pod nazivom "Studenti su pobedili" usledio je odgovor:

- To je patriotska pesma. KiM je pravno deo teritorije Srbije.

Drugi korisnik ju je upitao da navede koji to tačno deo pesme vređa Kosovo uz podsećanje da je pesma nastala mnogo pre nego sto je Kosovo postalo "nezavisno".

Podsećamo gospođu Kandić da Ustav Republike Srbije iz 2006. godine definiše Kosovo i Metohiju kao sastavni i neotuđivi deo teritorije Srbije, sa položajem suštinske autonomije unutar suverene države. Ovaj status je potvrđen i u uvodnom delu (preambuli) i u obavezujućim članovima samog teksta.

Podsećamo gospođu Kandić i da su predstavnici Studentske liste, pobedničke liste izbora 25. oktobra, buduće vlasti, nedavno posetili Kosovo i Metohiju i poslali vrlo važnu poruku.

- Poseta je suštinski inicirana našom željom da pokažemo stvarnu zainteresovanost za problem Kosova i Metohije, jer je to praktično prva poseta od momenta kada su proglašeni konačni rezultati izbora. Sa druge strane, na Kosovu i Metohiji su se proširile glasine kako ćemo mi 'izdati' Kosovo, predati ga, kako će prestati finansiranje i hteli smo da na ovaj način to demantujemo, jer to zaista neće biti tako - poručila je Emilija Marković sa Studentske liste, inače profesorka na Fakultetu u Leposaviću.

(Kurir)