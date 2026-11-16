Košarka

Pred dolazak Zvezde: Barselona već našla zamenu za Pantera, hteo ga i Partizan!

С.С.

16. 11. 2026. u 17:30

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Katalonci ništa ne prepuštaju slučaju.

Пред долазак Звезде: Барселона већ нашла замену за Пантера, хтео га и Партизан!

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Košarkaški klub Barselona je nedavno doživeo veliki peh, kada se povredio Kevin Panter.

Kapiten i najbolji igrač katalonskog giganta, naterao je čelnike da krenu u potragu za rešenjem na njegovoj poziciji.

Prema pisanju španskih medija, prvi pik "Barse" je Lester Kinjones, NBA bek koji je ovog leta dovođen u vezu sa Partizanom.

Rođeni Njujorčanin, koji je poreklom iz Dominikanske republike, igra u NBA od 2022. godine kada je draftovan od strane Golden Stejt Voriorsa.

Međutim, više je vrema proveo u razvojnoj ligi i skupio je ukupno 54 nastupa u najjačoj ligi. Prošle sezone je igrao u Kini i imao prosek od 22,5 poena po utakmici.

Trenutno igra u Razojnoj ligi gde u proseku ubacuje 27 poena po meču.

Nekadašnji kapiten Partizana, Panter, zbog povrede skočnog zgloba pauziraće čak šest nedelja, što je ogroman udarac za tim iz "Blau Grane".

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