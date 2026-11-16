Hrvat na korak od Barselone?! Katalonci zagrizli za jednog od najboljih fudbalera "kockastih"

Reprezentativac Hrvatske, Joško Gvardiol, karijeru bi mogao da nastavi u Barseloni.

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Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ponovo se povezuje sa Barselonom. Španski El Nacional piše da katalonski klub razmatra njegovo dovođenje tokom letnjeg prelaznog roka, ali i da bi za njegov potpis mogao imati konkurenciju još pet evropskih i saudijskih klubova.

Barselona želi dodatno da ojača odbranu, a 24-godišnjeg hrvatskog defanzivca vidi kao potencijalnog partnera Pauu Kubarsiju na štoperskim pozicijama. Joškova prednost je što, osim u sredini odbrane, može da igra i na levom beku, što se uklapa u zahteve trenera Hansija Flika.

Prema pisanju El Nacionala, Gvardiol nije zanimljiv samo Barseloni. Sa njegovim mogućim transferom povezuju se i Pari Sen Žermen, Liverpul, Bajern Minhen, Čelsi, kao i saudijski Al-Nasr.

Siti ga je 2023. doveo iz Lajpciga za približno 90 miliona evra, a Gvardiol je u međuvremenu postao jedan od važnih igrača tima. Barselona bi zato za njegov dolazak morala da izdvoji značajan iznos, čak i ako bi engleski klub pristao na pregovore.



















