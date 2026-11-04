Fudbal

Partizan dolazi u Valjevo posle više od dve decenije

М. З.

04. 11. 2026. u 11:33

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Crno-bele danas dočekuje Budućnost Krušik.

Партизан долази у Ваљево после више од две деценије

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana danas počinju takmičenje u Kupu Srbije, a žreb ih je spojio sa srpskoligašem Budućnosti Krušik (13.00, Arena premijum 1). Biće to praznik sporta za navijače u ovom kraju, pogotovo ako se uzme u obzir da klub iz Humske nije gostovao u Valjevu čak 24 godine.

Poslednji put su crno-beli u ovom gradu odigrali utakmicu 17. avgusta 2002, u okviru drugog kola domaćeg prvenstva, u sezoni 2002/03. Na stadionu "Pećina", pred oko 5.000 gledalaca, Beograđani su slavili protiv Radničkog iz Obrenovca.

Strelci za crno-bele bili su Zvonimir Vukić, koji je u 32. minutu pogodio sa bele tačke i Danko Lazović, koji je u 40. minutu postavio konačan rezultat.

STARTNA POSTAVA PARTIZANA: Radaković, Savić, Jeremić (Mišković), Duljaj, Bajić, Trobok, S. Ilić, Ivić, Lazović (Čakar), Vukić, Iliev (Delibašić).

Dve i po decenije kasnije, "parni valjak" se vraća u Valjevo, gde će danas pokušati da obezbedi plasman u osminu finala najmasovnijeg takmičenja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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