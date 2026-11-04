Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)

Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.

Foto: Mario Maric

Ekipa „Novosti“ imala je priliku da tokom treninga andorskog predstavnika primeti 23-godišnju Paz Gonzales, devojku iz Čilea koja je deo stručnog štaba kluba i uključena je u rad sa golmanima.

Nije svakodnevna slika evropskog fudbala da žena bude deo stručnog štaba muške profesionalne ekipe, posebno na poziciji koja podrazumeva direktan rad sa golmanima. Međutim, Paz je svojim radom uspela da se izbori za mesto u Interu, a njena priča daleko prevazilazi neobičnu sliku sa treninga.

MAJKA JOJ JE PROMENILA ŽIVOT JEDNOM REČENICOM

Paz Florensija Gonzales Tores rođena je u Santjagu, u Čileu, 21. jula 2003. godine. Fudbal je bio deo njenog života mnogo pre nego što je stigla u Evropu.

U domovini je prošla kroz fudbalski sistem Univerziteta Katolika, gde je nastupala kao golmanka, dok je iskustvo sticala i u Audaks Italijanu, gde je igrala u veznom redu.Ipak, njena budućnost nije od početka bila vezana isključivo za fudbal. Upisala je socijalni rad i razmišljala o akademskom putu, ali se onda pojavila prilika koja joj je promenila život.

U intervjuu za čileanski „AS“, Paz je otkrila i razgovor sa majkom koji nikada neće zaboraviti.

- Upisala sam socijalni rad i onda se pojavila ova prilika. Majka mi je rekla: „Za studiranje imaš ceo život, za fudbal nemaš – ispričala je Čileanka.

Te reči bile su važan podsticaj da nastavi da prati svoj sportski san. Početkom 2023. godine napustila je Čile i preselila se u Andoru. Tada nije mogla ni da pretpostavi koliko će se njen život promeniti.

POČELA KAO POMOĆNICA, A ONDA SU JOJ POVERILI SVE VIŠE ODGOVORNOSTI

Njena priča sa Inter Eskaldesom počela je praktično odmah po dolasku u Andoru.

- Praktično od trenutka kada sam stigla u Andoru 2023. godine. Inter je bio klub koji mi je pružio priliku i ukazao poverenje. Počela sam kao pomoćnica, bila sam osoba koja je radila pomalo sve na treninzima i pomagala gde god je bilo potrebno – otkrila je Paz.

Posebno je zanimljiv način na koji je počela da radi sa golmanima. U tom trenutku klub nije imao trenera golmana, pa su upravo čuvari mreže bili ti koji su je uključili u zajednički rad.

- Tada nije bilo trenera golmana, pa su mi sami golmani govorili: „Hajde da radimo ovo“, i tako sam trenirala sa njima. Vremenom su mi davali sve više odgovornosti – objasnila je.

Kasnije je postala delegat ekipe, a kada je klub angažovao trenera golmana, počela je da radi kao njegov pomoćnik na treninzima.

Danas je njena uloga još značajnija. Kako je objasnila u razgovoru za „AS“, obavlja posao tim-menadžerke i druge trenerke golmana. Njen posao ne završava se na terenu. Zadužena je za organizaciju, rasporede, opremu, komunikaciju sa UEFA i drugim klubovima, kao i za brojne detalje koji omogućavaju ekipi da se nesmetano priprema i takmiči.

- Nikada nisam došla u klub misleći da ću imati sve ove odgovornosti. Radila sam, učila i koristila prilike koje su mi pružali, a klub je nastavio da mi ukazuje poverenje – rekla je Paz.

„NIKADA SE NISAM OSEĆALA DISKRIMINISANO ZATO ŠTO SAM ŽENA“

Možda najzanimljiviji deo tog njenog intervjua odnosi se na pitanje koje se samo nameće – kako su je prihvatili fudbaleri muškog seniorskog tima i da li je morala da se suočava sa predrasudama?

Odgovor je bio veoma jasan.

-Poštovanje svih stekla sam svojim načinom rada. Od prvog dana su me prihvatili kao jednu od njih. Nikada se nisam osećala diskriminisano zato što sam žena. Naprotiv, uvek sam osećala veliku podršku – istakla je Čileanka.

Posebno je zanimljivo što Paz ne pokušava da se predstavi kao neko ko sve zna. Naprotiv, priznaje da su golmani sa kojima radi često mnogo iskusniji od nje.

- Trudim se da se malo držim po strani. Oni, po godinama i karijeri, imaju mnogo više iskustva od mene, tako da svakog dana učim od njih. Zbog toga je naš rad veoma bogat i omogućava mi da nastavim da napredujem u fudbalu – objasnila je.

SA INTEROM JE ISPISALA ISTORIJU EVROPSKOG FUDBALA

Paz je imala priliku da bude deo jednog od najvećih trenutaka u istoriji Inter Eskaldesa. Andorski klub izborio je plasman u ligašku fazu Lige konferencije i postao prvi predstavnik svoje zemlje koji je stigao do glavne faze nekog UEFA takmičenja.

Posebno emotivan bio je dvomeč sa Dritom, koji je Inter prošao posle izvođenja jedanaesteraca. Bio je to trenutak u kojem se nije slavilo samo u klubu već i širom male pirinejske države. U razgovoru za „AS“, Paz nije krila koliko joj taj uspeh znači.

- Imam 23 godine i ovo je, bez sumnje, najvažniji trenutak moje sportske karijere. Biti deo ekipe i doživeti sve to iznutra bilo je veoma emotivno. I danas, kada se setim, ponovo se rasplačem. Nadam se da je ovo samo prvi od mnogih velikih trenutaka koji me čekaju – rekla je.

Posebno je istakla da Inter nije imao ni približno finansijske mogućnosti kao mnogi protivnici sa kojima se susretao.

- Naš godišnji budžet je mnogo manji u poređenju sa budžetima mnogih rivala. Zato ovaj uspeh ima još veću vrednost. Do njega smo stigli zahvaljujući velikom radu, trudu, odricanju i posvećenosti čitave ekipe i svih ljudi koji rade iza scene – poručila je.

Paz je govorila i o tome koliko je ovaj rezultat važan za čitavu Andoru, državu sa veoma malom populacijom.

- Kada jedan andorski klub igra u Evropi, ne igra samo Inter, već ceo andorski fudbal – jedna je od njenih poruka.

Iako svakodnevno radi u muškom profesionalnom fudbalu, Paz nije odustala ni od svoje igračke karijere.

Nastupa za ENFAF, glavni ženski klub u Andori, koji se takmiči u Prvoj ligi Katalonije. Reč je o amaterskom fudbalu, pa nijedna od igračica ne živi isključivo od tog sporta.

Međutim, usklađivanje obaveza nije jednostavno.

-Treninzi su nam uglavnom u 20 časova, nakon što sve završimo sa svojim poslovima. Najveći problem su utakmice vikendom, jer sa Interom imam mnogo obaveza, a kada igramo gostujuće utakmice u Kataloniji, putovanja traju najmanje tri sata – objasnila je.

Zbog toga propušta više od polovine prvenstvenih utakmica svog ženskog tima.

-Uvek pokušavam da uradim sve što mogu kako bih bila na oba mesta i iskoristila svaku priliku da igram. Ipak, moj posao je prioritet i postoje obaveze Intera koje ne mogu da propustim – priznala je.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.