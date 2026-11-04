FUDBAL KAKAV POZNAJEMO VIŠE NE POSTOJI! FIFA uvela pravila koja menjaju sve, navijači u potpunom šoku!
Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) uspešno je testirala tri potpuno nova, eksperimentalna pravila koja bi mogla iz kruna da promene dinamiku modernog fudbala.
Na nedavno završenom prvom Svetskom prvenstvu i festivalu za fudbalere do 15 godina (U15), koji je od 24. do 30. oktobra održan u Bakuu, zvanično su isprobane utakmice bez ograničenja izmena, izvođenje auta nogom umesto rukom, kao i donošenje odluka o ofsajdu isključivo u zoni neposredno ispred gola.
Glavni cilj ovih promena, koje je inicirao Fifin čelnik za globalni razvoj fudbala Arsen Venger, jeste ubrzavanje igre, smanjenje opterećenja mladih igrača i kreiranje znatno većeg broja prilika za gol. Da su noviteti doneli željeni spektakl na terenu, najbolje pokazuje podatak da su na 932 odigrane utakmice u Azerbejdžanu postignuta čak 4.505 gola, što čini neverovatan prosek od 4,83 pogotka po meču, dok je na najefikasnijem susretu viđen čak 21 gol.
Tri ključna pravila koja su obeležila turnir u Bakuu izgledaju ovako:
Aut se izvodi nogom: Umesto tradicionalnog ubacivanja rukom, igrači su loptu iz auta vraćali u igru nogom. FIFA na ovaj način želi da ubrza nastavak meča i mladim fudbalerima omogući više kontakata sa loptom u cilju razvoja tehnike.
Ofsajd tek na 14 metara od gola: Došlo je do radikalne promene u pozicioniranju napadača. Linijski linijski suadac je nedozvoljenu poziciju mogao da dosudi tek kada bi igrač ušao u posebno označenu zonu koja počinje na 14 metara od protivničkog gola. Van te zone, ofsajd praktično nije postojao.
Igra "osam na osam" i neograničene izmene: Utakmice su se igrale na skraćenom terenu (68x47 metara) sa standardnim golovima, a timovi su brojali po osam igrača. Pravilo o neograničenom broju izmena (umesto dosadašnjih pet) omogućilo je trenerima stalne rotacije, odmaranje nosilaca igre i veću minutažu za sve prijavljene fudbalere.
- U ovom uzrastu najvažnije je igrati. Mladi igrači moraju da imaju smislene utakmice, različite suparnike i različita fudbalska iskustva kako bi napredovali. Talent postoji svuda, ali prilike za mlade nisu svuda jednake. Ovaj turnir daje šansu deci iz celog sveta da se takmiče, uče i razvijaju svoj puni potencijal", izjavio je legendarni menadžer Arsen Venger.
Na premijernom turniru u Bakuu učestvovalo je čak 189 ekipa sa fudbalerima rođenim 2011. i 2012. godine. Naslov u najjačoj, "A kategoriji", osvojila je selekcija Španije koja je u finalu savladala Češku rezultatom 3:0. Iz regiona Balkana na turniru je učestvovala reprezentacija Hrvatske, koja je zauzela peto mesto u drugoj po jačini, "B kategoriji".
FIFA će u narednom periodu detaljno analizirati podatke prikupljene tokom ovih 932 utakmice kako bi utvrdila da li će se neka od ovih pravila u budućnosti primenjivati i na zvaničnim mečevima starijih kategorija.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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