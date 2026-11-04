FUDBAL KAKAV POZNAJEMO VIŠE NE POSTOJI! FIFA uvela pravila koja menjaju sve, navijači u potpunom šoku!

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) uspešno je testirala tri potpuno nova, eksperimentalna pravila koja bi mogla iz kruna da promene dinamiku modernog fudbala.

Foto: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Na nedavno završenom prvom Svetskom prvenstvu i festivalu za fudbalere do 15 godina (U15), koji je od 24. do 30. oktobra održan u Bakuu, zvanično su isprobane utakmice bez ograničenja izmena, izvođenje auta nogom umesto rukom, kao i donošenje odluka o ofsajdu isključivo u zoni neposredno ispred gola.

Glavni cilj ovih promena, koje je inicirao Fifin čelnik za globalni razvoj fudbala Arsen Venger, jeste ubrzavanje igre, smanjenje opterećenja mladih igrača i kreiranje znatno većeg broja prilika za gol. Da su noviteti doneli željeni spektakl na terenu, najbolje pokazuje podatak da su na 932 odigrane utakmice u Azerbejdžanu postignuta čak 4.505 gola, što čini neverovatan prosek od 4,83 pogotka po meču, dok je na najefikasnijem susretu viđen čak 21 gol.

Tri ključna pravila koja su obeležila turnir u Bakuu izgledaju ovako:

Aut se izvodi nogom: Umesto tradicionalnog ubacivanja rukom, igrači su loptu iz auta vraćali u igru nogom. FIFA na ovaj način želi da ubrza nastavak meča i mladim fudbalerima omogući više kontakata sa loptom u cilju razvoja tehnike.

Ofsajd tek na 14 metara od gola: Došlo je do radikalne promene u pozicioniranju napadača. Linijski linijski suadac je nedozvoljenu poziciju mogao da dosudi tek kada bi igrač ušao u posebno označenu zonu koja počinje na 14 metara od protivničkog gola. Van te zone, ofsajd praktično nije postojao.

Igra "osam na osam" i neograničene izmene: Utakmice su se igrale na skraćenom terenu (68x47 metara) sa standardnim golovima, a timovi su brojali po osam igrača. Pravilo o neograničenom broju izmena (umesto dosadašnjih pet) omogućilo je trenerima stalne rotacije, odmaranje nosilaca igre i veću minutažu za sve prijavljene fudbalere.



- U ovom uzrastu najvažnije je igrati. Mladi igrači moraju da imaju smislene utakmice, različite suparnike i različita fudbalska iskustva kako bi napredovali. Talent postoji svuda, ali prilike za mlade nisu svuda jednake. Ovaj turnir daje šansu deci iz celog sveta da se takmiče, uče i razvijaju svoj puni potencijal", izjavio je legendarni menadžer Arsen Venger.

Na premijernom turniru u Bakuu učestvovalo je čak 189 ekipa sa fudbalerima rođenim 2011. i 2012. godine. Naslov u najjačoj, "A kategoriji", osvojila je selekcija Španije koja je u finalu savladala Češku rezultatom 3:0. Iz regiona Balkana na turniru je učestvovala reprezentacija Hrvatske, koja je zauzela peto mesto u drugoj po jačini, "B kategoriji".

FIFA će u narednom periodu detaljno analizirati podatke prikupljene tokom ovih 932 utakmice kako bi utvrdila da li će se neka od ovih pravila u budućnosti primenjivati i na zvaničnim mečevima starijih kategorija.

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