"TO JE PLJUVANJE U LICE CELOM SVETU!" Šokantna izjava Zelenskog, pomenuo Putina i odlazak u Moskvu

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da niko neće podržati odlazak ukrajinskih pregovarača u Moskvu, ocenivši da su ruske izjave o spremnosti za održavanje direktnih pregovora između lidera Rusije i Ukrajine u Moskvi destruktivne.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Zelenski je to izjavio tokom razgovora sa predstavnicima medija, kojem je prisustvovao i nemački kancelar Fridrih Merc.

- Mi ne pozivamo Putina u Kijev. Pre svega, oni su 2022. godine došli kod nas bez poziva. Ali nema smisla pozivati Putina u Kijev, jer oni neće doći. Pozivati nekoga da ne bi došao je destruktivno. Isto tako je destruktivno i pozivanje mene u Moskvu, što Rusija radi. To je jednostavno pljuvanje u lice celom svetu koji želi da se rat završi. Zato niko neće podržati odlaske u Moskvu - rekao je Zelenski, piše Unian.net.

On je objasnio i zašto ne vidi smisao u telefonskom razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Rusija će to iskoristiti kao izgovor da se više ne sastajemo. Razumemo tu igru i ona nema perspektivu. To bi bio veoma zvaničan i suv telefonski razgovor, tokom kojeg bih ponovo slušao istorijsko predavanje lidera Ruske Federacije, umesto konkretnih koraka ka okončanju rata. Nije dovoljno samo pričati, potrebno je sesti za pregovarački sto, dogovarati se i dokazivati u čemu druga strana greši, jer je ona agresor. Ako želimo da okončamo rat, moramo da se sastanemo i napravimo prvi korak ka prekidu vatre - naglasio je ukrajinski predsednik.

Poziv Putinu na samit G20

Merc se tokom istog obraćanja osvrnuo i na mogućnost da ruski predsednik Vladimir Putin bude pozvan na samit G20, koji će u decembru ove godine biti održan u Majamiju.

On je izjavio da Sjedinjene Američke Države, kao domaćin samita, mogu da pozivaju goste po sopstvenom nahođenju. Ipak, ukoliko Putin prisustvuje skupu, važno je da sa njim bude razgovarano o okončanju rata u Ukrajini, istakao je Merc.

- Ako nameravamo da razgovaramo o Ukrajini, onda predsednik Ukrajine mora da bude za pregovaračkim stolom. Jednostavno je nedopustivo da druge zemlje odlučuju o sudbini Ukrajine bez njenog učešća. A ako Ukrajina bude za stolom, onda će i Evropa biti za stolom. Zato se pripremamo i vodimo razgovore o pripremi ovog sastanka. Ne smemo da propustimo priliku da nastavimo diplomatske aktivnosti. Međutim, one moraju da dovedu do pomirenja i prekida vatre - poručio je nemački kancelar.

(Telegraf.rs)

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