ĐEVRECI SA FETOM I MOCARELOM: Mirisno pecivo koje će vas osvojiti
Meko i vazdušasto testo krije ukusan fil od slane fete, rastopljene mocarele i mirisnog timijana, dok im susam daje prepoznatljivu hrskavost. Posebnu završnicu donosi premaz od maslinovog ulja i meda, koji stvara divan spoj ukusa.
Sastojci
Za testo:
- 360 ml mlake vode
- 7 gr suvog instant kvasca
- 20 gr šećera
- 500 gr brašna
- 10 gr soli
Za fil:
- 200 gr izmrvljenog feta sira
- 200 gr rendane mocarele
- svež timijan po ukusu
Za premazivanje pre pečenja:
- 150 ml vrele vode
- 1 kašika sode bikarbone
- 1 kašičica šećera
- susam za posipanje
Za završni premaz:
- maslinovo ulje
- med
- (Pomešajte jednake količine maslinovog ulja i meda.)
Priprema
1. U mlaku vodu dodajte instant kvasac i promešajte. Zatim dodajte brašno i so, pa mešajte dok ne dobijete testo. Možete koristiti varjaču, lopaticu ili vlažnu ruku.
2. Špatulom podižite testo i prebacujte ga prema sredini 8–10 puta, dok ne dobije oblik lopte. Pokrijte i ostavite da odmara oko sat vremena.
3. U međuvremenu pomešajte izmrvljenu fetu, rendanu mocarelu i svež timijan.
4. Radnu površinu dobro pospite brašnom, pa prebacite testo i lagano ga pritisnite da iz njega izađe višak vazduha. Oblikujte ga u valjak i podelite na osam približno jednakih delova.
5. Svaki komad testa blago spljoštite, u sredinu stavite deo pripremljenog fila, pa ivice testa razvucite preko nadeva i dobro spojite prstima kako fil ne bi izlazio tokom pečenja.
6. Okrenite testo, blago ga urolajte i oblikujte u duguljastu traku. Spojte krajeve tako da dobijete oblik đevreka, dobro ih pritisnite i malo uvrnite kako bi ostali zatvoreni.
7. Đevreke poređajte u pleh obložen papirom za pečenje i premazanim maslinovim uljem. Pokrijte ih i ostavite da odmaraju još 20 minuta.
8. Zagrejte rernu na 220 °C. Pomešajte vrelu vodu, sodu bikarbonu i šećer, pa ovom mešavinom obilno premažite đevreke sa svih strana. Posipajte susamom.
9. Pecite 7 minuta na 220 °C, zatim smanjite temperaturu na 200 °C i nastavite pečenje još 7–9 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
10. Čim ih izvadite iz rerne, premažite mešavinom maslinovog ulja i meda.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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