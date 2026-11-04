Peciva i pite

ĐEVRECI SA FETOM I MOCARELOM: Mirisno pecivo koje će vas osvojiti

Milena Tomasevic

04. 11. 2026. u 12:00

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Meko i vazdušasto testo krije ukusan fil od slane fete, rastopljene mocarele i mirisnog timijana, dok im susam daje prepoznatljivu hrskavost. Posebnu završnicu donosi premaz od maslinovog ulja i meda, koji stvara divan spoj ukusa.

ЂЕВРЕЦИ СА ФЕТОМ И МОЦАРЕЛОМ: Мирисно пециво које ће вас освојити

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 360 ml mlake vode 
  • 7 gr suvog instant kvasca
  • 20 gr šećera
  • 500 gr brašna  
  • 10 gr soli

Za fil:

  • 200 gr izmrvljenog feta sira
  • 200 gr rendane mocarele
  • svež timijan po ukusu

Za premazivanje pre pečenja:

  • 150 ml vrele vode
  • 1 kašika sode bikarbone
  • 1 kašičica šećera
  • susam za posipanje

Za završni premaz:

  • maslinovo ulje
  • med
  • (Pomešajte jednake količine maslinovog ulja i meda.)

Priprema

1. U mlaku vodu dodajte instant kvasac i promešajte. Zatim dodajte brašno i so, pa mešajte dok ne dobijete testo. Možete koristiti varjaču, lopaticu ili vlažnu ruku.

2. Špatulom podižite testo i prebacujte ga prema sredini 8–10 puta, dok ne dobije oblik lopte. Pokrijte i ostavite da odmara oko sat vremena.

3. U međuvremenu pomešajte izmrvljenu fetu, rendanu mocarelu i svež timijan.

4. Radnu površinu dobro pospite brašnom, pa prebacite testo i lagano ga pritisnite da iz njega izađe višak vazduha. Oblikujte ga u valjak i podelite na osam približno jednakih delova.

5. Svaki komad testa blago spljoštite, u sredinu stavite deo pripremljenog fila, pa ivice testa razvucite preko nadeva i dobro spojite prstima kako fil ne bi izlazio tokom pečenja.

6. Okrenite testo, blago ga urolajte i oblikujte u duguljastu traku. Spojte krajeve tako da dobijete oblik đevreka, dobro ih pritisnite i malo uvrnite kako bi ostali zatvoreni.

7. Đevreke poređajte u pleh obložen papirom za pečenje i premazanim maslinovim uljem. Pokrijte ih i ostavite da odmaraju još 20 minuta.

8. Zagrejte rernu na 220 °C. Pomešajte vrelu vodu, sodu bikarbonu i šećer, pa ovom mešavinom obilno premažite đevreke sa svih strana. Posipajte susamom.

9. Pecite 7 minuta na 220 °C, zatim smanjite temperaturu na 200 °C i nastavite pečenje još 7–9 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

10. Čim ih izvadite iz rerne, premažite mešavinom maslinovog ulja i meda.

Prijatno! 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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