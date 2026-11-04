ĐEVRECI SA FETOM I MOCARELOM: Mirisno pecivo koje će vas osvojiti

Meko i vazdušasto testo krije ukusan fil od slane fete, rastopljene mocarele i mirisnog timijana, dok im susam daje prepoznatljivu hrskavost. Posebnu završnicu donosi premaz od maslinovog ulja i meda, koji stvara divan spoj ukusa.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

360 ml mlake vode

7 gr suvog instant kvasca

20 gr šećera

500 gr brašna

10 gr soli

Za fil:

200 gr izmrvljenog feta sira

200 gr rendane mocarele

svež timijan po ukusu

Za premazivanje pre pečenja:

150 ml vrele vode

1 kašika sode bikarbone

1 kašičica šećera

susam za posipanje

Za završni premaz:

maslinovo ulje

med

(Pomešajte jednake količine maslinovog ulja i meda.)

Priprema

1. U mlaku vodu dodajte instant kvasac i promešajte. Zatim dodajte brašno i so, pa mešajte dok ne dobijete testo. Možete koristiti varjaču, lopaticu ili vlažnu ruku.

2. Špatulom podižite testo i prebacujte ga prema sredini 8–10 puta, dok ne dobije oblik lopte. Pokrijte i ostavite da odmara oko sat vremena.

3. U međuvremenu pomešajte izmrvljenu fetu, rendanu mocarelu i svež timijan.

4. Radnu površinu dobro pospite brašnom, pa prebacite testo i lagano ga pritisnite da iz njega izađe višak vazduha. Oblikujte ga u valjak i podelite na osam približno jednakih delova.

5. Svaki komad testa blago spljoštite, u sredinu stavite deo pripremljenog fila, pa ivice testa razvucite preko nadeva i dobro spojite prstima kako fil ne bi izlazio tokom pečenja.

6. Okrenite testo, blago ga urolajte i oblikujte u duguljastu traku. Spojte krajeve tako da dobijete oblik đevreka, dobro ih pritisnite i malo uvrnite kako bi ostali zatvoreni.

7. Đevreke poređajte u pleh obložen papirom za pečenje i premazanim maslinovim uljem. Pokrijte ih i ostavite da odmaraju još 20 minuta.

8. Zagrejte rernu na 220 °C. Pomešajte vrelu vodu, sodu bikarbonu i šećer, pa ovom mešavinom obilno premažite đevreke sa svih strana. Posipajte susamom.

9. Pecite 7 minuta na 220 °C, zatim smanjite temperaturu na 200 °C i nastavite pečenje još 7–9 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

10. Čim ih izvadite iz rerne, premažite mešavinom maslinovog ulja i meda.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.