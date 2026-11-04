KO JE DŽON OSOF, DEMOKRATSKI ADUT ZA PREDSEDNIKA SAD? U Americi zavladale opasne kalkulacije za izbore 2028. godine

NAKON pobede u Džordžiji, 39-godišnji senator Džon Osof postaje favorit milenijalaca i tema ozbiljnih kalkulacija za predsedničke izbore u SAD 2028.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

Dok se američka politička scena još bavi posledicama izbora za Kongres, među demokratima se sve glasnije pominje ime čoveka kojeg deo stranke već vidi kao mogućeg predsedničkog kandidata 2028. Reč je o Džonu Osofu, 39-godišnjem senatoru iz Džordžije, čija je uverljiva izborna pobeda dodatno podstakla nagađanja o njegovim predsedničkim ambicijama.

Osof je na izborima 3. novembra pobedio republikanca Majka Kolinsa, kojeg je podržao američki predsednik Donald Tramp, i zadržao senatsko mesto u Džordžiji, saveznoj državi u kojoj je pobedio na predsedničkim izborima 2024.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

Britanski "Dejli mejl" se pita da li već gledamo budućeg predsednika Sjedinjenih Država, upirući na njegovu neobičnu kombinaciju političke harizme, popularnosti na društvenim mrežama i sve otvorenije podrške nekih od najuticajnijih demokrata, prenosi "Jutarnji list".

Obama izgovorio reči koje su izazvale oduševljenje

Posebnu pažnju izazvao je predizborni skup 28. oktobra na kojem je Osofa podržao bivši američki predsednik Barak Obama.

Govoreći o mladom senatoru, Obama se našalio na račun njegovog izgleda.

- I nije to samo zato što je tako uglađen. Nije ni zato što na snimcima izgleda poput Kenedija, tako zgodan - rekao je Obama, izazvavši oduševljenje okupljenih.

Potom je istaknuo da je Džon Osof učio od legendarnog borca za građanska prava Džona Luisa, kojeg je i sam Obama smatrao svojim političkim uzorom.

JON OSSOFF JUST LAID OUT THE WHOLE SCAM IN GEORGIA — AND IT'S BIGGER THAN ONE DEAL. At his closing rally in Morrow, Georgia, Senator Jon Ossoff walked through it deal by deal. Georgia is listening: he leads Mike Collins 55-40 in the latest poll, and 2.2 million Georgians have already voted. While Donald cuts a diesel deal with Vladimir Putin — 300,000 tons now, 500,000 in November, a million more after that, while diesel sits at $6.33 a gallon for American farmers and truckers — his own son-in-law Jared Kushner and his envoy Steve Witkoff are brokering the sale of Lukoil's $20-22 billion in international oil fields, refineries and gas stations to the first family's friends. The buyers, as Jon Ossoff named them: Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, the UAE's spy chief, who paid $500 million for half of the Trump-Witkoff crypto company days before the inauguration. Moutaz and Ramez Al-Khayyat, the Syrian-born brothers financing Jared Kushner and Ivanka Trump's multi-billion-dollar Albanian resort. And billionaire Todd Boehly leading the consortium. The United States government itself would take a 15% stake — through the same government that is supposed to approve the deal. Then Marco Rubio: his State Department helped steer up to $1.6 billion in taxpayer backing to the Trump sons' tungsten mine in Kazakhstan — the company's own chief executive says it got 'direct assistance' from Donald Trump, Marco Rubio and Howard Lutnick. Then Pete Hegseth's Pentagon: a $620 million loan to Vulcan Elements, the magnet company Donald Trump Jr.'s fund invested in three months earlier — the biggest loan that Pentagon office ever gave. And Venezuelan oil money routed through Qatari bank accounts — $500 million in the first sale alone, more than $13 billion taken in by late July. And Elon Musk? Apartheid Clyde is one of these elites. He spent $475 million buying this election, his companies took $10 billion more in federal contracts since he left DOGE, and his Tesla paid ZERO in federal income taxes on $5.7 billion in U.S. profits. That's why he tells poor people America will end if his side loses. It has nothing to do with them. They are just the infantry for an oligarchy waiting to happen. This is not a presidency. This is the biggest Ponzi scam in American history — and it is a national security danger, because the men running the State Department, the Pentagon and the negotiating table are cutting resource deals for the family while you pay $6.33 for diesel. So hear Jon Ossoff's closing line, and hear it like it's real: Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God, in front of the United States Congress? Because next year, that's where this ends. 1 day. EVERYBODY KNOWS IT. — Popular Liberal 🇺🇸 (@PopularLiberal) November 3, 2026

Poređenja sa porodicom Kenedi nisu slučajne. Osofov izgled, odmeren javni nastup i sposobnost privlačenja mlađih birača već su ga učinili svojevrsnom zvezdom interneta. Na društvenim mrežama pojavili su se profili posvećeni njegovom izgledu, a komentatori su počeli da raspravljaju čak i o njegovoj sve izraženijoj mišićavoj građi.

"Gardijan" je još u septembru analizirao njegovu sposobnost korišćenja društvenih mreža, uključujući karakterističan način snimanja iz donjeg ugla, koji je dobio naziv "Osofov ugao".

Nejt Silver ga je već izdvojio

Iza sve veće popularnosti stoji i politički profil koji nadilazi snimke na internetu. Osof je bivši producent istraživačkih dokumentaraca, a u Senatu se istakao oštrim ispitivanjima zvaničnika Trampove administracije, posebno o korupciji, zloupotrebi državne vlasti i funkcionisanju saveznih institucija.

Istovremeno nastoji da se predstavi kao pragmatičan političar koji se bavi svakodnevnim problemima birača, uključujući troškove zdravstvene nege, cene lekova i rad javnih službi.

Njegov politički uspon privukao je i pažnju poznatog američkog analitičara Nejta Silvera, koji ga je u razgovoru za podkast "The Powers That Be" izdvojio kao svoj prvi izbor u hipotetičkom razmatranju demokratskih predsedničkih kandidata za 2028.

Postoji samo jedan problem: Osof tvrdi da ne želi da bude predsednik

Sam senator uporno odbacuje nagađanja o predsedničkoj kandidaturi.

- Nemam nikakvog interesa da se kandidujem za predsednika. Ne kandidujem se za predsednika, kandidujem se za novi mandat u Senatu - rekao je on tokom debate u oktobru, obećavajući da će odraditi pun šestogodišnji senatski mandat.

Međutim, američki mediji podsećaju na zanimljivu istorijsku paralelu. Obama je 2006. takođe tvrdio da se neće kandidovati na predsedničkim izborima 2008. Samo nekoliko meseci kasnije je najavio kandidaturu, a dve godine kasnije postao predsednik SAD. Osofova pobeda u Džordžiji zato je dodatno pojačala zanimanje za njegovu političku budućnost. Ipak, do predsedničkih izbora ostale su dve godine, a Demokratska stranka tek treba odlučiti ko će da je predstavlja u borbi za Belu kuću.

Osof zasad insistira da ga predsednička trka ne zanima. Njegove sve brojnije pristalice očigledno nisu spremne da odustanu od te ideje.

(Jutarnji.hr)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.