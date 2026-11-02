VIOLA FON KRAMON: Novi potezi u Beogradu obećavaju promenu odnosa sa Prištinom!
VIOLA fon Kramon, jedna od najglasnijih zagovornica nezavisnosti Kosova i Metohije, pozdravila je nove političke poteze u Beogradu, ocenivši da bi oni mogli da donesu značajne promene u odnosima Beograda i Prištine.
Njena reakcija usledila je nakon što je "Studentska lista" odbacila mogućnost političke saradnje sa Srpskom listom, što je otvorilo pitanja o budućem položaju Srba na Kosovu i Metohiji i pravcu u kojem će se razvijati odnosi dve strane.
Nakon što je obznanjeno da "Studentska lista" sa svojim ideologom, Jugoslavom Gašićem, odbija bilo kakvu političku saradnju sa Srpskom listom i predstavnicima našeg naroda u pokrajini, Fon Kramonova odmah se oglasila na mreži Iks slavodobitno poručivši da to "zvuči obećavajuće":
- Definitivno velika promena. Da vidimo kako ovo može da utiče na ukupne odnose između Kosova i Srbije. Ali zvuči obećavajuće - napisala je presrećna Fon Kramonova.
Ovim je u potpunosti pala maska sa takozvanih "boraca za demokratiju".
Reakcije pojedinih zagovornika nezavisnosti Kosova i Metohije otvaraju pitanje da li bi novi politički potezi u Beogradu mogli da utiču na položaj Srba u pokrajini i budućnost dijaloga sa Prištinom. Posebno je važno da se u svim dogovorima vode računa o pravima, bezbednosti i interesima i srpskog i albanskog naroda, bez pritisaka i nametnutih rešenja.
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