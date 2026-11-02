Košarka

Istopićete se - Ovo je ubedljivo najlepši snimak sa utakmice Partizana (VIDEO)

М. З.

02. 11. 2026. u 16:49

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Crno-beli su imali posebnu podršku u "Hali sportova".

Истопићете се - Ово је убедљиво најлепши снимак са утакмице Партизана (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Košarkaši Partizana rutinski su na svom terenu u 6. kolu ABA lige pobedili Kluž sa 97:77, a taj duel obeležio povratak na teren kapitena Vanje Marinkovića nakon duge pauze. Ipak, jedan detalj posebno je skrenuo pažnju i to po samom završetku utakmice.

Naime, trojica igrača "parnog valjka" imala su najlepšu moguću podršku, pošto su pored izabranica, prisutna bila i njihova deca.

Srpska odbojkašica Milica Tasić, koja se leta 2025. venčala sa Lukom Vildozom u Hramu Svetog Save, dovela je sada i sina Tea da bodri tatu. Mališa je rođen krajem maja ove godine, a čim je označen kraj meča, Argentinac je prišao da ih pozdravi.

Malo ko je u našoj zemlji da i Karlik Džons ima sina, jer je sjajni plejmejker odlučio da krije svoj privatni život daleko od očiju javnosti. Ipak, letos je njegova lepša polovina došla u Beograd da bude s njim, a tu je i naslednik, koji navija iz prvih redova.

I na kraju, Mario Nakić je u martu postao otac, pošto je njegova supruga Lena Karlovčan na svet donela ćerkicu Teu. Inače, njegova izabranica je iz Hrvatske, bavila se dugo tenisom, a sada uživa u ulozi majke.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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