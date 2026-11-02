GORE LUKA I NAFTNO POSTROJENJE: Saudijski napadi na Jemen ostavili sedmoro povređenih

PORTPAROL hutskog Ministarstva zdravlja Anis el Asbahi izjavio je danas da je sedam osoba ranjeno u saudijskim napadima na luku u Crvenom moru i naftno postrojenje u provinciji Hodejda u Jemenu.

Foto: AHMAD AL-BASHA/AFP/Profimedia

On je u objavi na Iksu napisao da su u napadima saudijske koalicije na luku Ras Isa ranjena četiri civila, dok su još tri osobe povređene u napadu na naftno postrojenje u okrugu Bajil.

- Uzastopni napadi na naftna postrojenja i vitalne luke predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i doprinose nizu ratnih zločina koji su usmereni na civile i kritičnu infrastrukturu - naveo je portparol.

Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, bore se protiv koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena.

(Tanjug)

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