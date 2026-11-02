Udineze smenio trenera srpskih korena!
Udineze je odlučio da okonča saradnju sa Kostom Runjaićem, koji je nakon nešto više od dve godine završio svoj mandat na klupi italijanskog kluba.
Presudan za ovakvu odluku bio je težak poraz od Rome rezultatom 5:2, u susretu odigranom u subotu. Nakon novog razočaravajućeg rezultata, čelnici kluba odlučili su da se rastanu sa srpskim trenerom.
Uprava Udinezea nije dugo čekala sa izborom novog šefa stručnog štaba, pa će ekipu u nastavku sezone predvoditi Paolo Zaneti.
Italijanski stručnjak dogovorio je saradnju do završetka tekuće sezone, uz mogućnost produženja ugovora do 2028. godine.
Zaneti iza sebe ima iskustvo rada u nekoliko italijanskih klubova. Tokom karijere sedeo je na klupi Sudtirola, Askolija, Venecije, Empolija i Verone, iz koje je otišao u februaru ove godine.
Sa druge strane, Runjaić je tokom letnjeg prelaznog roka pokušao da osveži sastav i pruži priliku mlađim igračima. Među novim imenima našao se i Lazar Jovanović, koji je stigao iz Štutgarta, ali rezultati za sada nisu opravdali takav pristup.
Udineze je u prvih deset kola osvojio svega pet bodova, a posebno zabrinjava učinak u poslednjih osam utakmica, tokom kojih je tim upisao samo dva boda. Loša serija rezultata i 19. mesto na tabeli su na kraju koštali Runjaića posla.
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