Udineze smenio trenera srpskih korena!

Udineze je odlučio da okonča saradnju sa Kostom Runjaićem, koji je nakon nešto više od dve godine završio svoj mandat na klupi italijanskog kluba.

FOTO: Andrea Bressanutti / LaPresse / Profimedia

Presudan za ovakvu odluku bio je težak poraz od Rome rezultatom 5:2, u susretu odigranom u subotu. Nakon novog razočaravajućeg rezultata, čelnici kluba odlučili su da se rastanu sa srpskim trenerom.

Uprava Udinezea nije dugo čekala sa izborom novog šefa stručnog štaba, pa će ekipu u nastavku sezone predvoditi Paolo Zaneti.

Italijanski stručnjak dogovorio je saradnju do završetka tekuće sezone, uz mogućnost produženja ugovora do 2028. godine.

Zaneti iza sebe ima iskustvo rada u nekoliko italijanskih klubova. Tokom karijere sedeo je na klupi Sudtirola, Askolija, Venecije, Empolija i Verone, iz koje je otišao u februaru ove godine.

Sa druge strane, Runjaić je tokom letnjeg prelaznog roka pokušao da osveži sastav i pruži priliku mlađim igračima. Među novim imenima našao se i Lazar Jovanović, koji je stigao iz Štutgarta, ali rezultati za sada nisu opravdali takav pristup.

Udineze je u prvih deset kola osvojio svega pet bodova, a posebno zabrinjava učinak u poslednjih osam utakmica, tokom kojih je tim upisao samo dva boda. Loša serija rezultata i 19. mesto na tabeli su na kraju koštali Runjaića posla.

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