INSTITUCIJE MORAJU DA RADE Brnabić: Skupštinu ću sazvati čim RIK proglasi konačne rezultate

VRŠILAC dužnosti predsedika Republike Srbije i predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, izjavila je danas da će konstitutivnu sednicu novog saziva Skupštine Srbije sazvati čim Republička izborna komisija (RIK) proglasi konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora.

Foto: Printskrin Pink TV

- Pošto je u mojoj nadležnosti da, čim RIK proglasi finalne rezultate, sazovem Narodnu skupštinu, da se potvrde mandati, ja ću to uraditi u najkraćem mogućem roku, a nakon toga njima teče rok da formiraju vladu - rekla je Brnabić tokom gostovanja na TV Pink.

Istakla je da SNS želi brzo formiranje institucija, zbog čega nije uložila nijedan prigovor tokom izbornog procesa, iako je, kako je navela, bilo mnogo osnova za to.

- Bilo je osnova na svakom biračkom mestu. Na svakom biračkom mestu su maltretirali, šikanirali, kršili zakone, pokazivali broj tri, puštali muziku. Bukvalno su maltretirali ljude, unosili strah u kosti ljudima koji su bili tamo da glasaju za neku drugu opciju. Nismo uložili prigovore kako bi se brzo formirale institucije - rekla je ona.

Pozvala je pobedničku izbornu listu da brzo formira institucije i da rade po Ustavu i zakonu ili da proglase, kako je rekla, "državni teror".

- Formirajte institucije, ljudi, i onda poštujte zakone i Ustav Republike Srbije. Ili recite: "To je sad državni teror". Okej, onda postoje neki drugi načini, takođe demokratski, kojima mi možemo da se suprotstavimo tome - navela je Brnabić.

Foto: Printskrin Pink TV

Dodala je da lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" traži od RIK-a da brzo objavi konačne rezultate izbora zato što će nakon toga poslanici te stranke moći kroz institucije da brane ljude i zakone.

- Zbog toga mi tražimo brzo sazivanje Skupštine, da RIK što pre proglasi rezultate, zato što onda makar mi kao narodni poslanici iz institucija i najviše institucije, što je Narodna Skupština Republike Srbije, možemo da ukazujemo na te stvari. Možemo da radimo, možemo da branimo ljude, možemo da branimo zakone. Koliko god mi možemo, mi ćemo braniti i mi ćemo se se boriti - naglasila je Brnabić.

Ona je rekla da su predstavnici Studentske liste pokazali da ih ne zanima institucionalna borba, zakoni i vladavina prava, već da žele da Srbiju vode direktivama koje će saopštavati "plenumski komesari".

- Oni su nama već rekli: 'Pa nas ne zanimaju institucije, apsolutno nas ne zanima Ustav, ne zanimaju nas zakoni, ne zanima nas vladavina prava. Mi držimo plenumske pres konferencije iz parka i mi želimo da Srbiju vodimo direktivama koje će saopštavati neki plenumski komesari i mi ćemo, bez obzira na zakone i Ustav, da određujemo ko treba da podnese ostavku, ko ne treba. Ko neće da podnese ostavku, njega ćemo da maltretiramo još i pravnim postupcima - navela je Brnabić.

(Tanjug)

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