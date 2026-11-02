Politika

VUČIĆ: "U čudu su što i dalje postojim, ne pada mi na pamet da prestanem da se borim" (VIDEO)

T.J.

02. 11. 2026. u 13:52

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LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, oglasio se na Instagramu porukom da neće odustati od borbe.

ВУЧИЋ: У чуду су што и даље постојим, не пада ми на памет да престанем да се борим (ВИДЕО)

Foto: printskrin TV Pink

- Oni su u čudu što i dalje postojim. Ne pada mi na pamet da prestanem da se borim - napisao je Vučić.

Vučić je uz ovaj status podelio i video u kojem govori o pritiscima i porukama koje dolaze od predstavnika studentskog pokreta.

- Vi možete da uđete sad ovde i da me streljate, i da kažete: "Evo, tako su presudili studenti, plenum je tako rekao". Sve možete, ako me to pitate. Ako me pitate može li u skladu sa zakonom – to ne može - rekao je Vučić.

On je dodao da je za pojedine najveće iznenađenje to što i dalje javno govori.

- Za njih je najveće iznenađenje što ja i dalje govorim, jer trebalo je da prestanem da postojim, valjda da samoubistvo izvršim. Ne pada mi na pamet - poručio je Vučić.

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