Fudbal

Konačno dobre vesti za Mančester junajted

Vukašin Miljković

02. 11. 2026. u 15:05

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Fudbaler Mančester junajteda i reprezentativac Danske Patrik Dorgu priključio se timskim treninzima, pošto se oporavio od povrede zadnje lože, saopštio je danas engleski klub.

Коначно добре вести за Манчестер јунајтед

AP Photo/Dave Thompson

Dorgu se povredio na meču reprezentacije Velsa i Danske (0:1) u Ligi nacija, koja je odigrana 4. oktobra.

Danski fudbaler je poslednju utakmicu za Mančester junajted odigrao 20. septembra protiv Fulama (1:1), a biće u konkurenciji za tim na duelu četvrtog kola Lige šampiona protiv Rome.

Mančester junajted je naveo da je trening sa ekipom odradio i Amad Dijalo, koji je pre dva dana zbog povrede morao da bude zamenjen na utakmici devetog kola Premijer lige protiv Čelsija (0:2).

Klub sa Old traforda je objavio da su današnji trening zbog povreda propustili Luk Šo, Manuel Ugarte, Markus Rašford i Benjamin Šeško, koji će da propuste predstojeći meč u Ligi šampiona.

Utakmica između Mančester junajteda i Rome biće odigrana sutra od 21 čas na stadionu Old traford.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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