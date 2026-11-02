Ludilo u Prvoj ligi: Bivši igrač Zvezde srušio Kruševljane! Novi lider ne staje, poleteli "golubovi"!

Na tri utakmice postignuto sedam golova.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Nastavlja se drama u Prvoj ligi Srbije, a danas su odigrana tri meča. Najuzbudljivije je bilo u "Zemunelu", gde je Javor pobedom nad Teleoptikom 3:2 izbio na čelo tabele.

Grafičar je ispod juga Marakane savladao Napredak 2:0, dok je Bor 1919 izgubio od Spartaka iz Subotice 0:1 (0:1). Jedini gol za "plave golubove" postigao je Aleksandar Petrović u 39. minutu.

Kada je u pitanju duel u Zemunu, Ivanjičani su u nastavku poveli 2:0 golovima Mirsavljeva (49.) i Maričića (76.), dok je neizvesnost vratio Filip Ivelja u 79. minutu, smanjivši na 1:2. Ipak, novih "plus dva" u korist gostiju doneo je Todosijević 120 sekundi kasnije, da bi Ivelja svojim drugim golom u meču postavio konačnih 2:3.

Grafosi su iznenadili doskorašnjeg superligaša sa "Bagdale" i slavili blickrigom. Golovima bivšeg igrača Zvezde Stefana Hajdina u 82. odnosno, Živanovića osam minuta kasnije, naneli težak udarac Kruševljanima u borbi za vrh tabele.

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Što se tiče plasmana, novi "kolovođa" je Javor, pošto su Ivanjičani iskoristili poraz TSC-a u Vršcu (1:2) i preuzeli čelo tabele sa 33 boda, koliko imaju drugoplasirani Topolčani, ali i treći čačanski Borac 1923.

Grafičar je pobedom pretekao Teleoptik na začelju i sada je 14. sa isto toliko bodova, dok su "Partizanove bebe" na 15. mestu sa 13 poena.

Spartak, kao i Napredak imaju po 22 boda, a Bor 1919 je ostao poslednji sa samo devet poena.

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