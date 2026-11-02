KIM SPREMA BRUTALAN ODGOVOR: Otkriven razlog snažnog jačanja nuklearnog odvraćanja
SEVERNA Koreja je ocenila da nedavne zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje predstavljaju simulaciju nuklearnog rata usmerenu protiv Pjongjanga i poručila da će ubrzati jačanje svojih nuklearnih kapaciteta, prenela je severnokorejska državna agencija KCNA.
Visoki zvaničnik vladajuće Radničke partije Koreje Kim Džong Sik izjavio je da zajedničke vojne aktivnosti Vašingtona i Seula potvrđuju potrebu za bržim jačanjem nuklearnih snaga Severne Koreje.
Kim je tu vežbu nazvao simulacijom nuklearnog rata usmerenom na upotrebu nuklearnog oružja protiv Severne Koreje, tvrdeći da ona pokazuje da se američka politika prema Pjongjangu nije promenila.
Takođe je kritikovao angažovanje ekspedicionih snaga američkih marinaca u Južnoj Koreji, gde je, prema njegovim rečima, prvi put održana obuka za izviđanje u više operativnih domena.
Kim je naveo i da su američke vazduhoplovne snage učestvovale u zajedničkoj vežbi sa Japanom održanoj od 19. do 29. oktobra.
Prema njegovoj oceni, sve te aktivnosti pokazuju da Severna Koreja mora da raspolaže snažnijim nuklearnim sredstvima kako bi odvratila potencijalne protivnike.
- Stvarnost nas ponovo podseća na istinu da je snaga mir i da mir može da se garantuje jedino snagom - poručio je Kim.
On je istakao da će Severna Koreja nastaviti da jača svoje nuklearno odvraćanje kako bi zaštitila suverenitet i bezbednost zemlje, kao i regionalni mir.
- Odbrambena politika Demokratske Narodne Republike Koreje, usmerena na ubrzano jačanje nuklearnog odvraćanja u suočavanju sa postojećim i budućim složenim pretnjama, neće se ni najmanje promeniti - zaključio je Kim.
(Sputnjik)
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