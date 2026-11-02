Politika

Napali kuću Beograđanke jer su mislili da je u srodstvu sa Vučićem! Razbili joj prozor, pocepali umrlicu njene sestre!

В. Н.

02. 11. 2026. u 16:19

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NAPAD se dogodio u petak 30. oktobra u Cankarevoj ulici, u poslepodnevnim satima.

Напали кућу Београђанке јер су мислили да је у сродству са Вучићем! Разбили јој прозор, поцепали умрлицу њене сестре!

Foto: Printskrin Pink TV

Nepoznato lice gađalo je prozor na kući Lj.V. jajima, i razbilo ga.

Takođe, za sada nepoznati počinilac je pocepao umrlicu njene pokojne sestre R.V., misleći da je u srodstvu sa liderom opozicije Aleksandrom Vučićem.

(alo.rs)

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