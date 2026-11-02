Napali kuću Beograđanke jer su mislili da je u srodstvu sa Vučićem! Razbili joj prozor, pocepali umrlicu njene sestre!
NAPAD se dogodio u petak 30. oktobra u Cankarevoj ulici, u poslepodnevnim satima.
Nepoznato lice gađalo je prozor na kući Lj.V. jajima, i razbilo ga.
Takođe, za sada nepoznati počinilac je pocepao umrlicu njene pokojne sestre R.V., misleći da je u srodstvu sa liderom opozicije Aleksandrom Vučićem.
(alo.rs)
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