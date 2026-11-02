KARLSON IZNEO DRAMATIČNE TVRDNJE: Tramp bi mogao da upotrebi nuklearno oružje protiv Irana, evo kad i gde
KONZERVATIVNI novinar i komentator Taker Karlson izneo je tvrdnju da bi američka administracija, pod pritiskom Benjamina Netanjahua već za nekoliko dana mogla izvesti nuklearni napad na Iran. Kao moguću metu naveo je planinu Pikaks, koja se nalazi u centralnom dijelu zemlje.
Karlson je ove tvrdnje objavio na društvenoj mreži Iks, navodeći da izraelski obaveštajci tvrde kako je Iran ponovo pokrenuo obogaćivanje uranijuma na toj lokaciji.
Prema njegovom objašnjenju, nijedno konvencionalno oružje kojim raspolaže američka vojska ne može da probije približno 90 metara granita i uništi tunele u kojima se, prema navodima, obavlja obogaćivanje uranijuma. Zato smatra da bi jedina vojna opcija za uništenje ovog postrojenja bio nuklearni udar.
Takođe je naveo da Netanjahu snažno zagovara takvu odluku, pozivajući se na neimenovanog "upućenog posmatrača" koji tvrdi da "izraelski premijer zove Trampa zbog toga svaki dan".
Karlson je dodao da Donald Tramp još okleva s donošenjem odluke i da sluša savete potpredsednika Džej Di Vensa i američkog izaslanika Stiva Vitkofa, koji smatraju da je dogovor sa Iranom i dalje moguć. Ipak, njegove tvrdnje zasad nisu potvrđene.
Iran negira nuklearne aktivnosti
Teheran odbacuje navode da se u kompleksu Pikaks odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti.
Tramp je u subotu, obraćajući se novinarima na Floridi, izjavio da Sjedinjene Američke Države moraju "rešiti" još jednu ili dvije lokacije, među kojima je i Pikaks. Dodao je da to mogu da urade "za 10 minuta", ali nije precizirao o kakvoj vrsti oružja je reč.
Portal "Axios", pozivajući se na američkog i izraelskog zvaničnika, objavio je da Netanjahu traži izvođenje napada odmah nakon izbora za Kongres, koji se održavaju u utorak. S druge strane, Tramp za sad želi da ostavi prostor za pregovore.
Novi talas napada
Američki magazin "The Atlantic" objavio je u nedelju da Tramp razmatra mogućnost pokretanja novog talasa napada na Iran nakon izbora. Istovremeno, prema navodima ovog magazina, u privatnim razgovorima preispituje rad visokih zvaničnika Pentagona koji su ga savetovali tokom rata.
Prema ovom izveštaju, ministar Pit Hegset, načelnik Združenog generalštaba, Den Kejn, i komandant CENTCOM-a, admiral Bred Kuper, prošle sedmice su u Beloj kući razmatrali moguće opcije za nove napade na Iran.
Jedna od razmatranih opcija odnosila bi se na nuklearna postrojenja, dok bi šira vojna kampanja obuhvatila i iransku protivvazdušnu odbranu i infrastrukturu.
Tramp još nije dao odobrenje za nove napade, ali njegovi savetnici smatraju da bi odluka o tome mogla da se donese ubrzo nakon izbora. Iz Bele kuće, međutim, poručuju da predsednik ima puno poverenje u svoj tim.
Iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamenei, u subotu je upozorio Sjedinjene Američke Države i Izrael da bi svaki njihov napad izazvao trenutni odgovor, bez geografskih ograničenja.
(Dnevni avaz)
BONUS VIDEO: GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
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