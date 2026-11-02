KARLSON IZNEO DRAMATIČNE TVRDNJE: Tramp bi mogao da upotrebi nuklearno oružje protiv Irana, evo kad i gde

KONZERVATIVNI novinar i komentator Taker Karlson izneo je tvrdnju da bi američka administracija, pod pritiskom Benjamina Netanjahua već za nekoliko dana mogla izvesti nuklearni napad na Iran. Kao moguću metu naveo je planinu Pikaks, koja se nalazi u centralnom dijelu zemlje.

Foto: American Photo Archive/Alamy/Profimedia

Karlson je ove tvrdnje objavio na društvenoj mreži Iks, navodeći da izraelski obaveštajci tvrde kako je Iran ponovo pokrenuo obogaćivanje uranijuma na toj lokaciji.

Prema njegovom objašnjenju, nijedno konvencionalno oružje kojim raspolaže američka vojska ne može da probije približno 90 metara granita i uništi tunele u kojima se, prema navodima, obavlja obogaćivanje uranijuma. Zato smatra da bi jedina vojna opcija za uništenje ovog postrojenja bio nuklearni udar.

Takođe je naveo da Netanjahu snažno zagovara takvu odluku, pozivajući se na neimenovanog "upućenog posmatrača" koji tvrdi da "izraelski premijer zove Trampa zbog toga svaki dan".

Karlson je dodao da Donald Tramp još okleva s donošenjem odluke i da sluša savete potpredsednika Džej Di Vensa i američkog izaslanika Stiva Vitkofa, koji smatraju da je dogovor sa Iranom i dalje moguć. Ipak, njegove tvrdnje zasad nisu potvrđene.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up. — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026

Iran negira nuklearne aktivnosti

Teheran odbacuje navode da se u kompleksu Pikaks odvijaju bilo kakve nuklearne aktivnosti.

Tramp je u subotu, obraćajući se novinarima na Floridi, izjavio da Sjedinjene Američke Države moraju "rešiti" još jednu ili dvije lokacije, među kojima je i Pikaks. Dodao je da to mogu da urade "za 10 minuta", ali nije precizirao o kakvoj vrsti oružja je reč.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Tucker Carlson

Portal "Axios", pozivajući se na američkog i izraelskog zvaničnika, objavio je da Netanjahu traži izvođenje napada odmah nakon izbora za Kongres, koji se održavaju u utorak. S druge strane, Tramp za sad želi da ostavi prostor za pregovore.

Novi talas napada

Američki magazin "The Atlantic" objavio je u nedelju da Tramp razmatra mogućnost pokretanja novog talasa napada na Iran nakon izbora. Istovremeno, prema navodima ovog magazina, u privatnim razgovorima preispituje rad visokih zvaničnika Pentagona koji su ga savetovali tokom rata.

Prema ovom izveštaju, ministar Pit Hegset, načelnik Združenog generalštaba, Den Kejn, i komandant CENTCOM-a, admiral Bred Kuper, prošle sedmice su u Beloj kući razmatrali moguće opcije za nove napade na Iran.

Jedna od razmatranih opcija odnosila bi se na nuklearna postrojenja, dok bi šira vojna kampanja obuhvatila i iransku protivvazdušnu odbranu i infrastrukturu.

Tramp još nije dao odobrenje za nove napade, ali njegovi savetnici smatraju da bi odluka o tome mogla da se donese ubrzo nakon izbora. Iz Bele kuće, međutim, poručuju da predsednik ima puno poverenje u svoj tim.

Iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamenei, u subotu je upozorio Sjedinjene Američke Države i Izrael da bi svaki njihov napad izazvao trenutni odgovor, bez geografskih ograničenja.

(Dnevni avaz)

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