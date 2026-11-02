GUBICI RASTU DOK SE ČEKA OTKUPNA CENA: Proizvođači suncokreta još ne znaju koliko novca će uspeti da vrate u odnosu na uložena sredst

PROIZVODNjA suncokreta ove godine nikada nije bila skuplja, ali visoka ulaganja nisu povukla da i otkupna cena ove uljarice poraste.

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Poljoprivrednici još pred sobom imaju samo akontnu ponudu, od svega 40 dinara po kilogramu, što ne pokriva troškove. Žetva je uveliko gotova, od ovogodišnjeg roda već se pravi ulje, ali državne subvencije fale, kao i podizanje otkupnine. Sve to otežava pripremu za narednu setvu, koja će takođe zahtevati finansijsku potporu.

Poljoprivredni proizvođači čekaju već dugo konačnu otkupnu cenu. Ova tema trebalo je da bude završena još sredinom septembra. Zasada imaju samo nezvanične informacije i ponudu, koju je dala jedna od kompanija koja se bavi preradom suncokreta - 48 dinara.

- Došli smo do novembra, i verovatno se od našeg suncokreta već pravi ulje, koje će se naći na rafovima marketa, a mi još ništa ne znamo - kaže za "Novosti" poljoprivrednik sa severa zemlje Marinko Kujundžić. - Nezvanične informacije ukazuju na to da konačna cena neće premašiti 55 dinara po kilogramu. Ovih 40 dinara po kilogramu, malo je naspram uvećanih troškova proizvodnje, a podsetimo i na to da je prinos zbog suše umanjen ove godine. Na području Subotice je uglavnom prepolovljen, u odnosu na višegodišnji prosek. Samo u delovima gde je palo malo kiše, malo je bolji prinos.

Proizvođači dobro pamte 2024. godinu, kada je otkupna cena bila 60 dinara. Ova trenutna bila je pre čitavu deceniju, a tada su troškovi proizvodnje bili jeftiniji. Prema Kujundžićevim rečima, nezasejano je ostalo 10 do 15 odsto parcela. A na njivama gde se radilo, ulaganja su minimalna.

Neizvesna rata subvencija MINISTAR u tehničkom mandatu Glamočić najavio je da će do jesenje setve biti isplaćena druga rata subvencija za biljnu proizvodnju, kao i da njen iznos neće biti manji nego prethodne godine. Umesto novca na računima, ratarima je ostala neizvesnost, budući da nije poznat datum kada će biti objavljen javni poziv, kao ni iznos uplate.

- Mi ne znamo kako će se ova godina završiti, a već narednu moramo da planiramo - kaže Kujundžić.

- Deo poljoprivrednika nije adekvatno obradio zemljište, smanjio je količinu korišćenog mineralnog đubriva ili ga u potpunosti izostavio, dok su pojedini sejali nedeklarisano seme sa sopstvenih gazdinstava - kaže nam ovaj poljoprivrednik.

Kujundžić podseća da je i ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić bio na strani proizvođača suncokreta sredinom avgusta, kada se usaglasio da je 40 dinara premalo novca za otkup. Tada je još rečeno da će sredinom narednog meseca biti poznata konačna cifra, uz podsećanje da na njeno formiranje utiču ponuda i potražnja na tržištima Ukrajine i Rusije.

- Poljoprivrednicima je potrebna redovna i adekvatna državna podrška, kao i ulaganja u navodnjavanje i zaštitne zelene pojaseve, kako bi proizvodnja bila održiva. Bez toga, poljoprivreda će umreti - zaključio je naš sagovornik.

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