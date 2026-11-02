USPEŠNO OKONČANA HUMANITARNA MISIJA U GRADU ALJOŠKI: Evakuacija i dopremanje pomoći bez incidenata

SVE obaveze tokom režima prekida vatre u gradu Aljoški u Hersonskoj oblasti ispoštovale su obe strane, izjavila je Jana Lantratova, komesar za ljudska prava u Rusiji, prenose RIA Novosti.

Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Obe strane su ispunile sve svoje obaveze. To je omogućilo dopremanje pomoći stanovnicima, kao i bezbednu i dobrovoljnu evakuaciju onih koji su odlučili da napuste grad -napisala je ona Maksu.

Kako je dodala, trenutno se razmatra mogućnost nastavka humanitarnih misija.

Lantratova je istakla da je neophodno nastaviti saradnju kako bi se stanovništvu redovno dopremale neophodne zalihe.

Humanitarna misija u gradu Aljoški počela je ujutru 30. oktobra.

Moskva i Kijev postigli su dogovor o njenom sprovođenju uz koordinacionu ulogu prve dame SAD Melanije Tramp.

Operaciju na terenu nadgledali su poverenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova i ukrajinski ombudsman Dmitrij Lubinec.

Stanovnicima koji su želeli da napuste grad omogućena je evakuacija.

Jedan deo njih uputio se u bezbednije regione Rusije, dok je drugi otišao u Ukrajinu.

Stanovnicima koji su ostali u gradu obezbeđeni su hrana, sredstva za higijenu, gorivo za generatore, lekovi i druge neophodne potrepštine.

Radi sprovođenja svih aktivnosti, na području ovog hersonskog grada uveden je režim prekida vatre, koji je trajao do 22.59 časova 1. novembra.

Prema rečima Lantratove, operacija je protekla bez ijednog incidenta.

(RT Balkan)

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