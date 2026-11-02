DRAMA U IZRAELU POSLE IZBORA: Netanjahu tvrdi da su pokradeni, oglasile se ključne institucije
PREDSEDNIK izraelske Centralne izborne komisije Noam Solberg ponovio je sinoć da su izbori održani u utorak “sprovedeni propisno”, kao i da je većina navoda o mešanju u izborni proces netačna.
Solberg je u video snimku, u kojem se pojavio uz šefa službe bezbednosti Šin Bet, Davida Zinija i državnu tužiteljku Gali Baharav-Miaru, poručio građanima da rezultati izbora za 26. saziv parlamenta - Kneseta “odražavaju volju birača”, preneo je Tajms of Izrael.
On je dodao da njegove reči predstavljaju njegov lični stav, kao i stav Zinija i Baharav-Miare.
- Poslednjih dana objavljeni su brojni medijski izveštaji o istrazi koju trenutno vodi Šin Bet. Većina tih izveštaja je netačna.
Istraga je u fazi koja je poverljiva i zasniva se na poverljivim obaveštajnim podacima - kazao je Solberg, komentarišući navode da su Katar ili Turska plaćali kako bi uticali na glasove arapskih birača na izborima.
Solberg je naveo i da su se nedavno pojavile “ozbiljne sumnje” koje zahtevaju istragu, a tiču se finansiranja iz stranih izvora s ciljem uticanja na izbore, dodajući da Šin Bet sprovodi istragu.
- Sumnje su samo sumnje. Za osporavanje izbornih rezultata potrebni su čvrsti dokazi. Temeljno ćemo sve ispitati i doći do istine- kazao je on.
Solberg je dodao da, međutim, nije tačna tvrdnja da bi dokazi koji su trenutno na raspolaganju mogli da ponište izborne rezultate u celini.
On je naveo da, čak i ako se sumnje pokažu kao osnovane, “to ne bi ugrozilo integritet izbornog procesa niti izborne rezultate u celini“.
Solberg je dodao da će zvanični rezultati biti predstavljeni predsedniku Isaku Hercogu ove nedelje, prema utvrđenom rasporedu, dok će novi saziv Kneseta položiti zakletvu sledeće nedelje.
Premijer Benjamin Netanjahu je u četvrtak izneo tvrdnju da su izbori “ukradeni“, tvrdeći da su, usled stranog uticaja i prevare, glasovi u arapskoj zajednici nelegalno uvećani.
(Tanjug)
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