SVI UZORCI - ISPRAVNI: Analize vode za piće kraljevačkog vodovoda

Redovne, mesečne analize stručnjaka Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) pokazale su da je voda za piće iz gradskog „Vodovoda“ u Kraljevu i mikrobioliški i fizičko-hemijski potpuno ispravna.

G.Šljivić

Za osnovni mikrobiološki i fizičko-hemijski pregled Centar za hgijenu i humanu ekologiju ove ustanove obavio je analizu ukupno 161 uzorka vode iz sistema JKP „Vodovod“, od kojih 145 iz mreže i 16 sa crpnih stanica.

G.Šljivić

- Svi analizirani uzorci bili su ispravni u odnosu na kontrolisane parametre – zaključak je ZZJZ, dodajući da uzorkovana voda za analizu na fenolne materije iz Ibra nije prelazila vrednosti prpisane Pravlnikom o hemijskoj ispravnosti vode za piće.

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