Srbija

SVI UZORCI - ISPRAVNI: Analize vode za piće kraljevačkog vodovoda

Goran Ćirović

02. 11. 2026. u 16:51

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Redovne, mesečne analize stručnjaka Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) pokazale su da je voda za piće iz gradskog „Vodovoda“ u Kraljevu i mikrobioliški i fizičko-hemijski potpuno ispravna.

СВИ УЗОРЦИ - ИСПРАВНИ: Анализe воде за пиће краљевачког водовода

G.Šljivić

Za osnovni mikrobiološki i fizičko-hemijski pregled Centar za hgijenu i humanu ekologiju ove ustanove obavio je analizu ukupno 161 uzorka vode iz sistema JKP „Vodovod“, od kojih 145 iz mreže i 16 sa crpnih stanica.

G.Šljivić

 

- Svi analizirani uzorci bili su ispravni u odnosu na kontrolisane parametre – zaključak je ZZJZ, dodajući da uzorkovana voda za analizu na fenolne materije iz Ibra nije prelazila vrednosti prpisane Pravlnikom o hemijskoj ispravnosti vode za piće.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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