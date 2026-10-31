DA je napad najbolja odbrana, veruje i nemački kancelar Fridrih Merc koji ima jednocifrenu podršku svojih sunarodnika i skoro dve trećine birača željnih da ga pošalju u političku penziju, ali najavljuje ratni sukob, kao odgovor na tobožnje pretnje iz Rusije.

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Sa domaćeg terena na kome pljušte negativne ocene, loptu prebacuje na spoljnopolitički u nadi da će se i oči nemačkih glasača okrenuti za njom. Poručuje da se ne zamaraju rastućim problemima kod kuće, nego da gledaju kako će ih stvoriti u tuđem dvorištu. Takva strategija Berlina, već je viđena i dobro se zna u kakvu je katastrofu odvela ceo svet.

Ambiciju za prodor ka istoku ("Drang nah osten"), već je jednom, jedan Nemac pretvorio u planetarnu kataklizmu, a Merc, izgleda, zaboravlja neuspeh takve politike. Opet glasa za igranje ljudskim životima, pa nemačke komandose priprema "za efikasno suprotstavnjanje ruskim snagama, opremljenim tenkovima, artiljerijom, dronovima i mogućnostima elektronskog ratovanja, kao i za ekstremne ruske hladnoće". Iako je Moskva negirala da planira napad na zemlje NATO, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov mnogo puta odbacio "strašne priče koje nemaju veze sa stvarnošću", Evropa predvođena Nemačkom, ne odustaje ratnog scenarija.

Nemačka tajna jedinica(KSK) se, po izjavi njenog komandanta, brigadnog generala Andreasa Kunea, sprema za potencijalni rat velikih razmera sa Rusijom, a dovođenje njenih komandosa u top formu, oročeno je do kraja decenije.

- Orijentišemo se ka protivniku Rusiji, komandosi se pripremaju u skladu sa tim smernicama - veli Kune i obećava da će njegovi jurišnici biti pripravni da obave svoj posao "čim 45. oklopna brigada Bundesvera u Litvaniji pokrene motore".

Svetu ostaje slaba nada da će nemački birači uspeti da zamene Merca razumnijim kancelarom pre no što se njegove ambicije ostvare. U EU, sva je prilika, nema plana "B", a još manje zvaničnika koji bi na njemu insistirali, umesto što ćutke aminuju idejama prvog čoveka u Berlinu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.