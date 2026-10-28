Politika

TI MLADI LJUDI UČENI SU UDŽBENICIMA ZLA, VLADAĆE TOTALITARNO: Profesor Antić upozorava na crne dane pod palicom ekstremista

В.Н.

28. 10. 2026. u 18:19

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ISTORIČAR prof. dr Čedomir Antić govorio je na televiziji Informer o blokaderima, navodeći da je u pitanju eklatantni primer obojene revolucije, dobro naučen kako da upravlja društvom totalitarno.

ТИ МЛАДИ ЉУДИ УЧЕНИ СУ УЏБЕНИЦИМА ЗЛА, ВЛАДАЋЕ ТОТАЛИТАРНО: Професор Антић упозорава на црне дане под палицом екстремиста

Foto: Informer Printscreen

Govoreći o blokaderima Antić je istakao da su učeni udžbenicima zla.

- Ti mladi ljudi, oni jesu mladi, ali oni su učeni udžbenicima zla. Ali ovde je stvoren jedan privid da je tu mladost, a na drugoj strani je zlo. I ja uopšte nisam imao nikakva straha - rekao je Antić.

 - E sad, ja se pitam da li nije moglo da se izbegne to da se radi totalitarno. Dakle, ovo je sad model. Mi sad slušamo da će u svetu to biti primenjeno. Mi smo još u januaru 2025. godine, samo dva meseca od početka svega toga, imali izjavu jedne profesorke o tome da su budućnost studentski i univerzitetski put. To su budući proleteri. Na Zapadu je to mnogo složenije, jer tamo imate i faktor migranata. Migranti se vezuju za ekstremnu levičarsku struju i onda imate ovo što se dešava - rekao je Antić. 

(Informer)

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