Vučić rasturio Bakića i preletače! (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se video porukom na Instagramu i poručio da nikada neće odustati od borbe protiv najgorih, a to su blokaderi.

Foto: Instagram/avucic

Poruku Vučića prenosimo u celosti:

- Dragi narode tri dana već imamo sprovođenje istinskog revolucionarnog terora. Svi oni koji nikada ne bi bili ništa u svojim životima, a koji su umislili da su mnogo važni, rešili su da se iživljavaju na poštenim i normalnim ljudima. Od upada u televizije, pa tobož je to neko drugi organizovao, od upada u Srbija vode, upada na slavu i sprečavanje sveštenika da očitaju molitvu. Sve ono što mnogi ljudi nikada nisu sanjali da će se dogoditi, mi smo to iz 2000. godine preživeli. I tada su za to vreme došli najgori na vlast. Sada su došli gori od njih. I vidite, oni misle da pretnjama mogu sve ljude da slome. Najpre, mnoge su slomili, mnogi će tek da slome. I vidim kako ovi sa kojima sam radio i pet i deset i 15 godina se polako sklanjaju i svi imaju razloga da budu ljuti i uvređeni.

- I svima ponešto nedostaje, nisam primetio za sve ove prethodne godine, ne bih primetio ni da smo pobedili na izborima, ali sam to naučio o ljudima, i moju volju to nikada neće promeniti. A ovo vam kažem zato što ćete da vidite kakav je moj odnos prema tome. Jer mi niste verovali, trudio sam se da na pristojan način govorim sve. Vidite, danas je ovaj Jovo Bakić, koji se samokandidovao za ministra, ne verujem da će iko ozbiljan takvog da postavi za ministra unutrašnjih poslova, naravno pogazio nešto što su oni obećavali, kao što su pogazili već ova tri dana sva svoja obećanja.

Govorili su: "Hoćemo povratak institucija, hoćemo povratak države, hoćemo veru u institucije". Oni nisu sačuvali nijednu instituciju, već su krenuli da ruše svaku - vaninstitucionalno.

- A onda Jovo Bakić kaže: "Vučića moramo da uhapsimo, znate, možda tu ima pa će da bude nešto i tako dalje." Ali da ti kažem, kretenu jedan. Bolje je biti u zatvoru nego sedeti pored tebe. I samo da to imate u vidu. A ovo sam rekao samo da biste vi obični ljudi dobro razumeli koliko sam spreman na žrtvu i koliko mi je važno da vi razumete da oni nemaju ništa.

- Poslali su četiri tužioca od toga i Natašu Krivokapić, koja samo što mi izlive ljubavi nije slala svojevremeno, da proverava u tužilaštvu kako stoje predmeti zvučnog topa i svega drugog. Zvučnog topa nije bilo, sram vas bilo, lažovi jedni. Ali nastaviće se to. A ja vam kažem samo jedno: moju nepokolebljivost, moju hrabrost i moju odlučnost da se onima koji su najgori, a to su blokaderi... Bilo je DOS je najgori. Ne, blokaderi su najgori. Da im se oduprem i da im se suprotstavljam za svo zlo koje su u ovoj zemlji učinili u prethodne dve godine, ja ću to nastaviti hrabro, dok dišem i nije važno sa kog mesta. Živela Srbija!