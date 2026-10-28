Politika

VUČIĆ SE SUTRA OBRAĆA IZ SEDIŠTA SNS U 11 SATI: "Odgovoriće na blokaderske neistine i laži britanskog Tajmsa"

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28. 10. 2026. u 17:19

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratiće se javnosti sutra u 11 časova, saopštila je Srpska napredna stranka.

ВУЧИЋ СЕ СУТРА ОБРАЋА ИЗ СЕДИШТА СНС У 11 САТИ: Одговориће на блокадерске неистине и лажи британског Тајмса

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Kako je navedeno, on će se obratiti u sedištu stranke.

- Aleksandar Vučić odgovoriće na brojne blokaderske neistine, između ostalog i na laži britanskog Tajmsa kako je navodno planirao da izvrši državni udar - dodaje se u saopštenju.

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