VUČIĆ SE SUTRA OBRAĆA IZ SEDIŠTA SNS U 11 SATI: "Odgovoriće na blokaderske neistine i laži britanskog Tajmsa"

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratiće se javnosti sutra u 11 časova, saopštila je Srpska napredna stranka.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Kako je navedeno, on će se obratiti u sedištu stranke.

- Aleksandar Vučić odgovoriće na brojne blokaderske neistine, između ostalog i na laži britanskog Tajmsa kako je navodno planirao da izvrši državni udar - dodaje se u saopštenju.