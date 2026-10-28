VJT: Petočlanoj komisiji tužilaca omogućen uvid u svaki predmet
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu postupa u skladu sa Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužioca, te je Komisiji u sastavu od 5 javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva omogućilo uvid u svaki predmet VJT u Beogradu koji su zatražili članovi Komisije, navodi se u saopštenju Tužilaštva.
- Ukazujemo da je ovo četvrti komisijski nadzor predmeta VJT u Beogradu koji se u poslednje dve godine sprovodi po nalogu Vrhovnog javnog tužioca. Takođe, po zahtevu istog, VJT u Beogradu je u protekle dve godine dostavilo desetine predmeta na nadzor Vrhovnom javnom tužilaštvu. U tom smislu ističemo da su neprimereni naslovi i informacije koje su izneti u pojedinim medijima, jer VJT u Beogradu postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije - ističe se u saopštenju.
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