Politika

"ČUVAMO ONO ŠTO JE NAŠE" Vučić: Kosovo i Metohija su Srbija - bili, jesu i biće (VIDEO)

В. Н.

22. 10. 2026. u 13:53

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", poslao je snažnu poruku građanima.

ЧУВАМО ОНО ШТО ЈЕ НАШЕ Вучић: Косово и Метохија су Србија - били, јесу и биће (ВИДЕО)

Foto:Printscreen Albatros News/Youtube

- Za razliku od predstavnika blokaderske liste i onih koji ih podržavaju, moj stav je jasan i nepokolebljiv: čuvamo ono što je naše! Kosovo i Metohija su Srbija - bili, jesu i biće - poručio je Vučić, tokom gostovanja u emisiji na Jutjub kanalu "Albatros News".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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