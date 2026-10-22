POSTER SRPKINJE ZA ŽENSKI TUR DE FRANS: Veliko priznanje za mladu umetnicu iz Beograda Darinu Sekulić
Mlada srpska umetnica Darina Sekulić (21) pobedila je na konkursu za plakat ženskog Tur de Fransa.
Na velikoj svečanosti u pariskom Kongresnom centru danas su predstavljeni zvanični posteri za muško i žensko takmičenje i otkriven francuski deo rute ove poznate biciklističke trke. Na svečanosti je bila prisutna i Darina, dok je njena porodica za ovu priliku došla iz Srbije.
- Srećna sam, zaista sam počastvovana. Nisam očekivala da ću pobediti – poručila je za "Novosti".
Darina Sekulić je rođena u Beogradu, gde je završila Srednju školu za dizajn, posle čega je otišla na studije ilustracija na Univerzitetu Halam u engleskom gradu Šefildu, gde trenutno pohađa drugu godinu studija. Zanimljivo je da je ovo njeno prvo učešće na nekom međunarodnom likovnom takmičenju.
Ženski tur de Frans će sledeće godine biti održan od 30. jula do 7. avgusta, a kreće iz engleskog grada Lidsa. S druge strane Lamanša biće održane prve tri etape, posle čega se karavan seli na sever Francuske.
Muški deo trke biće održan od 2. do 25. jula, a ovo 114. izdanje imaće 3.479 kilometara. Kreće iz škotskog grada Edimburga, a još dve početne etape takođe će biti održane na ostrvu, u Engleskoj i Velsu, pre nego što pređe u Francusku. Imaće ukupno 21 etapu.
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