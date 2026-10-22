Svet

HAOS U ALBANIJI NE JENJAVA: Demonstranti u Tirani uklonili klupe na kojima je Rama ostavio pozivnice na dijalog

V.N.

22. 10. 2026. u 15:03

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DEMONSTRANTI u Tirani uklonili su danas kamene klupe ispred kabineta premijera Albanije Edija Rame na kojima je on ostavio pozivnice na dijalog, prenosi Euronjuz Albanija.

ХАОС У АЛБАНИЈИ НЕ ЈЕЊАВА: Демонстранти у Тирани уклонили клупе на којима је Рама оставио позивнице на дијалог

Foto: Tanjug/AP Photo/Hameraldi Agolli

Demonstranti su prethodno više sati protestovali ispred prostorija parlamenta, nakon čega su marširali do Ramine kancelarije. Ispred zgrade parlamenta nalazi se oko 1.000 pripadnika policije, dva vodena topa i članovi Snaga za brzu intervenciju (FNSH).

U parlamentu je danas održana prva plenarna sednica posle dvonedeljne pauze, a obeležili su je napeta atmosfera, prekidanje govornika, fizički sukobi poslanika, podizanje stolicana stolove i usvajanje zakonskih predloga za vreme protesta poslanika opozicije.

Na snimcima sa sednice vide se poslanici i pripadnici parlamentarnog obezbeđenja okupljeni između poslaničkih klupa, koji su intervenisali kako bi razdvojili sukobljene strane. Uprkos blokiranoj govornici i nefunkcionalnom elektronskom sistemu za glasanje, socijalisti su nastavili proceduru podizanjem zelenih kartona za usvajanje zakonskih predloga.

Na dnevnom redu, između ostalog, bili su predlozi izmena zakona o platnim uslugama, finansiranju saobraćaja, autorskim pravima i geografskim oznakama za zanatske i industrijske proizvode.

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