VUČIĆ U PODKASTU "ALBATROS NEWS": "Sve što sam radio, radio sam za Srbiju, stavljao glavu tamo gde drugi neće nogu"

ALEKSANDAR Vučić, nosilac SNS liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" rekao je u podkastu "Albatros" da ne zna gde je trenutno Slaviša Kokeza, bivši predsednik FSS-a, ali zna da je bio u Republici Srpskoj i BiH.

Foto:Printscreen Albatros News/Youtube

Voditelj podkasta "Albatros" Nenad Zorić pitao je Vučića gde je sada Kokeza koji optuživan da je hteo da ga ubije.

- Viđali su ga i u Sarajevu i u Banjaluci, i na drugim mestima. Ja nisam optužio nikoga, nisam rekao ništa, samo sam rekao da je za mene neshvatljivo da neko sa kim sam se družio. Ne zaboravite, to je čovek koji je jedini sa mnom ostao pred policijom kada su doslovci studenti, blokaderi, kako god hoćete, zabranili nam da šetamo kroz Makedonsku, Lole Ribara tada, Svetogorsku danas, do RTS-a. Da, on je ostao, i mene je negde i obgrlio, i pokušao da zaštiti - rekao je Vučić.

Dodao je da su jedino Kokeza i on tada ostali preko puta policije.

- Ja imam te pozitivne emocije i zato mi je teško palo to što je odbio da ide na poligraf - kazao je Vučić.

Zorić je pitao zbog čega se i dalje ništa ne zna o Kokezi i zašto je taj slučaj "puj pike ne važi".

- Nije baš "puj pike" ne važi, nije to baš tako, i nije to baš tako jednostavno. To je jedan od razloga zašto gospodin Kokeza danas, pretpostavljam, nije ovde. A da li je istinito ili nije, to je na nadležnim državnim organima da pokažu - naveo je Vučić.

Voditelj je konstatovao da to predugo traje.

- Predugo traje sve kod nas. Ja ga nisam, jer su postavljeni sudije i tužioci 2009. godine, i to je jedan od najneefikasnijih. A vi na vlasti, predsedniče, od 2012. I hvala vam na tom pitanju, i na toj i dosetki, i konstataciji. A šta da uradi predsednik vlade ili predsednik republike sa sudijama koje po Ustavu imaju zagarantovanu stalnost funkcije? Oni su na divlji način, preko opštinskih odbora Demokratske stranke, postavili svoje sudije, i zato danas imate najuspešnije štrajkove u pravosuđu i u tužilaštvima, jer su ih sve postavili 2009. godine na osnovu mišljenja opštinskih i gradskih odbora Demokratske stranke, bez ikakvog profesionalizma, bez ičega, samo šta je govorila njihova partijska struktura. Nemam pravo da smenim nijednog sudiju, nijednog - poručio je Vučić.

Dodao je da nema pravo da oduzme sudijsku funkciju nijednom sudiji.

- Da li bih to uradio da imam ustavno ovlašćenje? Da, uradio bih. Dakle, nemam pravo. A da sam to uradio, onda biste mi rekli: "Kršiš Ustav, evo da te podsetimo, trebalo bi da poštuješ Ustav." I ako ste pažljivo pratili kampanju o kojoj sam govorio, jako pažljivo. Zbog mogućnosti da postanem predsednik vlade, ne kažem da izvesno, već zbog mogućnosti da pobedimo na izborima, ja sam govorio o onome što mogu da uradim. Te sam govorio o zdravstvu, a kada bih govorio o smenama i o uređivanju jednog prostora, ja sam najčešće govorio o obrazovanju, i o osnovnom, i o srednjem, i o visokom obrazovanju. Jer tu su, tu je ono što država ima kao svoje prerogative vlasti, nešto mnogo više nego što ih ima u pravosuđu. A oko pravosuđa, bio sam veoma oprezan. Rekao sam: "Moraće da se menja, ali za to je potrebno vreme. Zato što znam šta piše u Ustavu, i zato što znam šta piše u zakonima naše zemlje - poručio je Vučić.

"Đukanović je podržao javno i otvoreno Studentsku listu"

Voditelj podkasta i Vučić su tokom razgovora ušli u raspravu i o tome da li je Milo Đukanović, bivši predsednik Crne Gore, podržao Studentsku listu.

- Podržao ih je javno, podržao ih je otvoreno. On ih je podržao logistički, podržao ih je kroz kriminalne strukture na beogradskim ulicama, podržao ih je na mnoge načine, čak i finansijski. Podržao ih je do te mere, kao i Milojko Spajić, da je njihov glavni nalog registrovan u Crnoj Gori, a ne u Srbiji. Čak i to da imate u vidu. A on je inače rekao, da građani čuju šta je precizno rekao, pokušaću da citiram, ali u svakom slučaju verno da parafraziram reči Mila Đukanovića, koji kad vam treba je diktator, a onda vam se ne sviđa ili ćete, pošto učitavate. Ne znam, meni je lep bio diktator. Pošto učitavate smisao neki drugi, jer vam je tako lako da odbranite svoje neodbranjive stavove, onda, onda, onda kažete da nije rekao. Dakle, Milo Đukanović je rekao: "Pobeda studenata i uspeh studentske liste u Srbiji značio bi nadu ne samo za Srbiju, već i za ceo region. Moramo da se odmorimo od prošlosti, posebno nacionalističke prošlosti. Srbija mora da promeni svoje lice, i zato je pobeda studentske liste, ili promene u Srbiji, su od suštinskog značaja. " Ako to nije podrška, onda mi recite šta jeste - kazao je Vučić.

Dodao je da je Đukanoviću od " najvećeg životnog osvetničkog interesa da mene pobedi".

- Hoću da vam kažem dva razloga: jedan je lični, u koji neću da ulazim, a drugi je ozbiljan, a to je sledeće. On zna da će doći diletanti na vlast, ukoliko oni pobede. On zna, i on to govori ljudima u svom okruženju: Srbija je ubedljivo najuspešnija od kad je Vučić na njenom čelu. To Crnoj Gori ne odgovara. Samo da se oslobodimo Vučića. Ne zaboravite, Crna Gora je bila 2012. godine imala prosečnu platu 490 evra, Srbija prosečnu platu 330 evra. Crna Gora je imala nižu stopu javnog duga za 22% nego Srbija. Nižu. Danas Srbija ima višu prosečnu platu nego što je u Crnoj Gori, što je neverovatno da smo prestigli nekoga ko je imao 50% veću prosečnu platu, a da je naša stopa javnog duga 30% niža. 30 indeksnih poena, što će reći nekih 70% niža u odnosu na crnogorsku stopu javnog duga. E, to je razlog zašto Srbija mora da bude srušena. I to su motivi Mila Đukanovića, oni su legitimni, oni su legalni, ali ljudi moraju da znaju zašto je on bio motivisan i zašto je podržao studentsku listu - poručio je Vučić.

"Ne mogu da kažem koga sam pomilovao dok to ne saopšte nadležni državni organi"



- Ja sam sve predao nadležnim državnim organima, njih pitajte. Oni to prosleđuju prosleđuju Ministarstvu pravde, dakle nadležnim tužilaštvima, i nadležnim, ako je abolicija, nadležnim tužilaštvima, a ako je u pitanju pomilovanje, nadležnim sudovima. Ako se ne vrati. Ako me pitate, sad da vam odmah kažem, ako pitate da li je Legija što su izmislili, da li je ova ili ona je, nemojte, ljudi, to su gluposti. Nema tu poznatih lica, možda jedno ili dva poznata lica, i to su Mila Pajić i ne znam ko još, a sve ostalo su, najvećim delom, meni nepoznata lica, dakle da imate u vidu - kazao je Vučić.

Dodao je da ne može da kaže su su ti ljudi dok "to ne saopšte nadležni državni organi".

- Moguće je da postoji neka greška u proceduri, moguće je da postoji nemogućnost za donošenje takve odluke, postoje čak i takve i takve mogućnosti, ništa više od toga. Ne, ne, ne, ako se ne varam, da je neko, neki medij, se obratio Ministarstvu pravde i da su oni usmeno, doista, rekli kako oni nisu konsultovani oko toga. Je l' vi znate da postoji komisija za aboliciju i pomilovanje? Prvo, to je pravo predsednika republike, a ja imam komisiju koja je sazdana od najuglednijih pravnika. I kroz tu komisiju mora da prođe to sve. Može li zakonski, ne može li zakonski, ima li potrebe, nema li, da li je opravdan zahtev ili nije opravdan zahtev. Ono gde nismo imali zahteve, gde sam ja rekao gde je politička volja, to sam rekao, to je ovaj slučaj ovih 12 lica iz Novog Sada koji su planirali bacanje molotovljevih koktela na RTS, napad na državu i tako dalje. Znači, ja sam naučio: osim tih 12, još 7 ili 8 lica koji su bili sa druge strane, a koji su učestvovali u različitim oblicima fizičkih sukoba. I još je jedan bio i sa ove studentsko-blokaderske strane, recimo 13/8, nemojte me držati za reč, možda je 13/7, ne znam. Možda bi u javnosti bila jedna poznatija ličnost, ali ne neko iz političkog života ili nešto tog tipa - naveo je Vučić.

(24sedam)