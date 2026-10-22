Politika

POBEDIĆEMO ZAJEDNO! Brnabić: "Hvala porodici Vučić na borbi i trpeljivosti kojom čuvaju Srbiju"

V.N.

22. 10. 2026. u 15:00

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ANA Brnabić reagovala je na najnoviji skandalozni tekst blokaderskog lista „Radar“, tačno razotkrivajući scenario o kojem je javnost već upozoravala – da će u samom finišu kampanje posegnuti za najprljavijim oružjem i udariti na porodicu Aleksandra Vučića.

ПОБЕДИЋЕМО ЗАЈЕДНО! Брнабић: Хвала породици Вучић на борби и трпељивости којом чувају Србију

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Naravno, poslednji dan kampanje im je rezervisan za najžešće napade na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Baš kao što sam i najavila prošle nedelje, najpodliji napadi sačuvani su za kraj, tamo gde je svaki čovek najranjiviji, a to je porodica. Nemaju ni plan, ni program. Sve što imaju da ponude Srbiji je bolesna mržnja i targetiranje porodice Vučić. Sutra bi tako i svaku drugu porodicu u Srbiji. Na izborima u nedelju, setite se i svega ovoga, da im glasanjem za listu br. 1 i za Aleksandra Vučića pokažemo šta mislimo o napadima na porodice, a hvala porodici Vučić na borbi i trpeljivosti kojom čuvaju Srbiju. Pobedićemo zajedno! - piše u objavi Ane Brnabić na Instagramu.

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