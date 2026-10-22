"Osećam se sjajno": Pojačanje Partizana stiglo u Srbiju! (VIDEO)
PARTIZAN je reagovao i doveo Antonija Rivsa. Amerikanac je stigao u Beograd i priključiće se novim saigračima.
Njega su na aerodromu "Nikola Tesla" sačekali ljudi iz kluba, a i mediji, a ovaj 26-godišnjak nije skidao osmeh sa lica.
- Osećam se sjajno. Osećam se neverovatno - rekao je Rivs na početku razgovora, a prenosi "Mozzartsport".
Bivši igrač Šarlota otkrio je kako je došlo do kontakta sa crno-belima.
- Sve se svelo na razgovor sa mojim agentom i samu situaciju. Jednostavno sam želeo da igram košarku i na kraju smo moj agent i ja došli do dogovora da odem preko okeana. Prvi kontakt je bio kada sam pričao sa agentom. On mi je spomenuo Partizan i rekao da bi to bila sjajna opcija za mene da odem u Evropu. Prihvatio sam predlog i tako je sve realizovano.
Ipak, za momka iz Čigaka će ovo biti prvo evropsko iskustvo i moraće što pre da se prilagodi na igru u Evroligi kako bi mogao da pomogne ekipi.
- Definitivno je to tranzicija, ne poznaješ sredinu... Ali, znate, volim ovu igru i na kraju dana se sve svodi na to, odeš da igraš košarku i radiš ono što voliš.
Ne poznaje nikoga iz ekipe i nije ni sa kim razgovarao.
- Ne, ne poznajem nikoga. Nisam pričao ni sa kim od bivših igrača.
Objasnio i koji mu je najveći kvalitet u igri.
- Donosim svoju sposobnost šuta, dobru odbranu na terenu, komunikaciju, liderstvo... Izaći ću na teren i dati sve što imam.
Rivs je u Beograd stigao baš na dan kad se igra večiti derbi.
- Znam da je večeras derbi. Očekujem jak intenzitet, mnogo navijača i momke koji izlaze na teren da se bore i pobede.
Imao je priliku da putem snimaka vidi atmosferu koju prave navijači.
- Gledao sam snimke. Vidim da ima mnogo navijača i deluju kao velika podrška. Deluje kao da je svaka utakmica puni dvoranu.
Za kraj je otkrio kakve planove ima sa crno-belima.
- Definitivno želim da osvojim titulu. Takođe, cilj mi je da napredujem na ličnom planu. To je to - zaključio je Rivs.
Zanimljivo, Amerikanac je u Beograd stigao letom iz Čikaga. U istom avionu bilo je i novo pojačanje Crvene zvezde Kristijanom Kolokom.
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