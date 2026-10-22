Politika

„SRBIJA NE SME DA BUDE JAČA OD OKRUŽENJA!“ Vučić otkrio šta velikim silama smeta već dva veka!

В.Н.

22. 10. 2026. u 09:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.

„СРБИЈА НЕ СМЕ ДА БУДЕ ЈАЧА ОД ОКРУЖЕЊА!“ Вучић открио шта великим силама смета већ два века!

Foto: Printskrin/K1 TV

- Pogledao sam juče u Nišu, 4 od 5 velikih poslodavaca mi smo doveli. Zemlja ide u dobrom smeru uprkos pritiscima. Zašto da nas zaustave? Pod 1, zato što se nismo saglasili sa sankcijama Rusiji. Pod 2, zato što mi nikada nećemo zaboraviti onu našu veliku pobedu i njihovu jadnu pirovu pobedu u UN, vezano za genocid u Srebrenici. I pod tri, Kosovo i Metohija. I pod četiri, ono što nisam sinoć stigao da kažem, oni ne mogu da dopuste da Srbija ekonomski brže raste od okruženja. Ono što su radile velike sile od 19. veka i celog 20. veka, to je da Srbija uvek mora biti slabija od okruženja - istakao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MALO KO OČEKUJE: Evo koliko je Bilja Jevtić starija od Ace Ilića

MALO KO OČEKUJE: Evo koliko je Bilja Jevtić starija od Ace Ilića