„SRBIJA NE SME DA BUDE JAČA OD OKRUŽENJA!“ Vučić otkrio šta velikim silama smeta već dva veka!
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.
- Pogledao sam juče u Nišu, 4 od 5 velikih poslodavaca mi smo doveli. Zemlja ide u dobrom smeru uprkos pritiscima. Zašto da nas zaustave? Pod 1, zato što se nismo saglasili sa sankcijama Rusiji. Pod 2, zato što mi nikada nećemo zaboraviti onu našu veliku pobedu i njihovu jadnu pirovu pobedu u UN, vezano za genocid u Srebrenici. I pod tri, Kosovo i Metohija. I pod četiri, ono što nisam sinoć stigao da kažem, oni ne mogu da dopuste da Srbija ekonomski brže raste od okruženja. Ono što su radile velike sile od 19. veka i celog 20. veka, to je da Srbija uvek mora biti slabija od okruženja - istakao je Vučić.
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