NASLUTILA SE OPASNOST NAD SRBIJOM! Vučić: Milijarde evra uložene su u rušenje države, mi smo David protiv moćnih sila

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1, govorio je o utiscima iz predizborne kampanje, odnosima sa građanima i opasnosti koja se nadvila nad Srbijom.

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- Gde god sam išao po Srbiji, ljudi su se žalili na ljude na lokalnom nivou. Ne postoji želja kod nekih ljudi da prime ljude, da razgovaraju. Ljudi žele pažnju. Najlepše mi je u kampanji bilo to što su ljudi shvatili opasnost - rekao je Vučić.

On je potom ukazao na izjavu gospodina Kuzmanovića o Kosovu i Metohiji.

- Šta je sinoć izjavio gospodin Kuzmanović? On kaže: 'Mene nije briga za Kosovo, mene je briga za Srbiju.' Što će reći da za njega Kosovo nije Srbija - kazao je Vučić.

Govoreći o političkim pritiscima i novcu koji je, prema njegovim rečima, uložen u pokušaje rušenja vlasti u Srbiji, Vučić je istakao da su građani prepoznali opasnost.

- Ljudi su osetili opasnost, nadvila se nad Srbijom. Ogroman novac je uložen u nečije rušenje. Milijarde i milijarde evra. Ja vas pitam, a ko bi izdržao toliki udar? Mi za sto godina ne možemo da skupimo - rekao je Vučić.

On je situaciju u kojoj se Srbija nalazi uporedio sa biblijskom pričom o Davidu i Golijatu.

- Mi smo bukvalno David, kao mala snaga koja se suprotstavlja velikim i moćnim silama- zaključio je Vučić.