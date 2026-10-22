Politika

"DOK SU JEDNI KOČILI SRBIJU, DRUGI SU JE GRADILI" Vučić otkrio šta je urađeno i šta je sledeći prioritet!

В.Н.

22. 10. 2026. u 09:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.

ДОК СУ ЈЕДНИ КОЧИЛИ СРБИЈУ, ДРУГИ СУ ЈЕ ГРАДИЛИ Вучић открио шта је урађено и шта је следећи приоритет!

Foto: Printskrin/K1 TV

- Pre svega hoću da se zahvalim ljudima koji su nas podržavali u jednom teškom vremenu, ti ljudi su pokazali jedinstvenu hrabrost u svetu. Uspeli smo da se suprotstavimo, dok su neki blokirali ulice, fakultete, život. Neki ljudi su radili marljivo, gradili puteve, pruge, kliničke centre, promenili lice Srbije. Više je urađeno u prethodnih 14 godina za Hram Svetog Save, nego svih prethodnih godina. Da li živimo bolje? Da li imamo bolje puteve, pruge... Da li je to ravnomerno raspoređeno, nije. To je moja greška. Problem je u tome kada odete dalje od Smedereva, Aranđelovca. Mi smo izašli pred narod sa stvarnim programom. Ono što je suština jeste da je za mene zdravstvo prioritet broj 1, dalje ulaganje u opremanje naših bolnica. Imaćete dostupnost lečenja po ambulantama po manjim mestima - naglasio je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom