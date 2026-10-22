"DOK SU JEDNI KOČILI SRBIJU, DRUGI SU JE GRADILI" Vučić otkrio šta je urađeno i šta je sledeći prioritet!

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.

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- Pre svega hoću da se zahvalim ljudima koji su nas podržavali u jednom teškom vremenu, ti ljudi su pokazali jedinstvenu hrabrost u svetu. Uspeli smo da se suprotstavimo, dok su neki blokirali ulice, fakultete, život. Neki ljudi su radili marljivo, gradili puteve, pruge, kliničke centre, promenili lice Srbije. Više je urađeno u prethodnih 14 godina za Hram Svetog Save, nego svih prethodnih godina. Da li živimo bolje? Da li imamo bolje puteve, pruge... Da li je to ravnomerno raspoređeno, nije. To je moja greška. Problem je u tome kada odete dalje od Smedereva, Aranđelovca. Mi smo izašli pred narod sa stvarnim programom. Ono što je suština jeste da je za mene zdravstvo prioritet broj 1, dalje ulaganje u opremanje naših bolnica. Imaćete dostupnost lečenja po ambulantama po manjim mestima - naglasio je Vučić.