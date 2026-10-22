„SANKCIJE RUSIJI UVELI BI SUTRA, ZA KOSMET IH NIJE BRIGA!“ Vučić upozorio na opasnost koja se nadvila nad Srbijom!
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Uranak" kod Jovane Joksimović na K1 televiziji.
Vučić je istakao da je kao predsednik republike tražio mogućnost da se svaki incident izbegne.
- Nikada nisam mislio da je nasilje rešenje. Sklanjali smo se od toga. Nikada ga nismo hteli. Ja sam odgovoran čovek. Dovoljno je da ih poslušate. Samo ih pogledajte i poslušajte, i jasno vam je kakav bi haos nastupio kada bi pobedili. Ja mislim da to ljudi na kraju krajeva vide. Jesmo li dobili odgovor da li bi uveli sankcije Rusiji? Uveli bi ih sutra. To zna i Putin. Sami su rekli da ih nije briga za Kosovo i Metohiju, pa je Karović rekao da je to regionalno pitanje. Sinoć kažu da ih je baš briga za Kosovo i Metohiju, i mrtvi hladni to govore. Podržali su ih Nataša Kandić, Sonja Biserko, Felinger. Uz Kurtija i Rašića, podržali ih Đukanović, Spajić, Plenković. Da li je to dovoljno za ljude da razumeju kolika se opasnost nadvila nad našu zemlju? - zapitao je.
Vučić je primetio da nema nikakvog programa ni o čemu, da su u pitanju samo šuplje fraze koje slušamo od 1945. godine.
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