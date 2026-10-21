VUČIĆ DAO REČ U NIŠU: Borili smo se, izborili i pobedićemo ih u nedelju
VELIKI predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.
- Borili smo se, izborili i pobedićemo ih u nedelju, da vam ne pričam koliklo je to bilo teško ,toliko para spolja, toliko mrže unesemo i opet smo uspeli. Oni su mrzeli i jedino što su ponudili ljudima, samo mržnju. Program i plan ne posotji, ne smeju na udel, ne smeju da govore o Kosovu i Rusiji. Jedino što znaju je da mrze. Veličanstvena je slika, kiša pada, a niko ne napušta skup - kaže Vučić.
Ističe da "nama ne upumpavaju pare".
- Ti ljudi su kriminalci, to su neki narko dileri, ne bih ja to povezivao sa njima baš. Nadležni rade svoj posao. Najveća nesloboda Srbije se zove CRTA. Hteli bi da svi budu neslodobni kao oni, da nas neko okupira, samo da bi oni imal iviše para, a da Srbija ne postoji. Srbija će da postoji uprkos njima i Srbija će da pobedi u nedelji - kaže Vučić.
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