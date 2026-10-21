SRDANOVIĆ KAŽE NASILJE NIJE U SRŽI STUDENTSKOG POKRETA?! A šta smo gledali i slušali protekle dve godine!
ILIJA Srdanović, nosilac Studentske liste, izašao je iz medijske ilegale i zajedno sa Katarinom Šćepanović gostovao je u emisiji Pravi ugao na Radio-televiziji Vojvodine.
Njegovo gostovanje privuklo je puno pažnje korisnika društvenih mreža, jer je Srdanović imao kontradiktorne izjave o incidentu iz Novog Sada, o nasilju blokadera...
Na pitanje novinarke da li se nasilnički ponašao na jednom skupu blokadera u Novom Sadu Srdanović je odgovorio: - Nasilničko ponašanje nije u narativu, nije u senci, nije u srži studentskog poketa.
Vrlo zanimljiv odgovor, priznaćete,jer snimci koji su objavljivanj na društvenim mrežama i u medijima protekle dve godine govore posve drugačije.
Nasilja je bilo na gotovo svakom skupu blokadera, - razbijale su se stranačke prostorije, napadani su policajci, građani sprečavani da odu kod lekara, po decu u vrtiće i škole..
Inače, u ovoj emisiji na RTV je vrlo neobična bila i izjava Srdanovića o navodnom nasilju koje je pretrpeo na jednom skupu.
Srdanović je pokušao da ukaže na posledice incidenta za koji tvrdi da se dogodio pre nekoliko nedelja, navodeći da o svemu svedoči način na koji danas hoda.
Međutim, kada je voditeljka zatražila da objasni šta to konkretno znači, usledio je odgovor koji je njegovu prethodnu izjavu učinio još nejasnijom.
Srdanovićev nastup na RTV-u obeležila je injegova neprimerena reakcija tokom pominjanja Ustava Srbije. Naime, nosilac Studentske liste je na televiziji sa nacionalnom frekvencojom na pomen Ustava zakolutio očima i pokazao nepoštovanje najvišeg pravnog akta zemlje.
(24 Sedam)
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