Politika

ZAŠTO SE "RUZMARIN" ORI NA SKUPOVIMA? Pesma Merime NJegomir posle 33 godine dobila novo značenje

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21. 10. 2026. u 14:39

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U AKTUELNOJ izbornoj kampanji izdvojila se pesma Merime Njegomir "Ruzmarin" koju pristalice Ujedinjene Srbije pevaju na svakom skupu, a čak su počeli da nose i grančice ruzmarina i ponosno ih podižu kao izraz podrške ovoj stranci.

ЗАШТО СЕ РУЗМАРИН ОРИ НА СКУПОВИМА? Песма Мериме Његомир после 33 године добила ново значење

AI Ilustracija

Postavlja se pitanje, kako se baš ova pesma izdvojila u moru drugih koje se puštaju na skupovima i da li je upravo zbog naziva i glavnog motiva toliko značajna za glasače koji su tradicionalni i rodoljubivi?

Ruzmarin i vraćanje tradiciji

Poreklo reči ruzmarin dolazi iz latinskog jezika, a bukvalni prevod je jutarnja rosa. Ime ovoj čuvenoj biljci nadenuto je jer je rasla na kršu, hraneći se samo kapljicama vetra koje su stizale sa pučine.

U srpskoj tradiciji ova biljka postala je sinonim za svadbe, srećne događaje, miris detinjstva... A danas ruzmarin doživljava svojevrsnu renesansu i predstavlja zajedništvo i spoj kulturnog nasleđa srpskog naroda i ljubavi prema Srbiji.

Venčić sa ruzmarinom, verovalo se, brani i od zlih sila...

U vremenima neizvesnosti ljudi se često okreću poznatim običajima i simbolima koji bude osećaj pripadnosti. Ruzmarin, vezan za svadbe, porodicu i lepe želje, u atmosferi političkih skupova dobija i novo značenje.

Pesma koja spaja

"Ruzmarin" Merime Njegomir ponovo se čuje pred publikom koja u poznatim stihovima može da pronađe i lična sećanja i poruku bliskosti. Pesma tako povezuje porodične običaje sa trenutkom u kojem se izvodi.

Iako stihovi govore o ljubavi i želji da dvoje ostanu zajedno, u kontekstu skupova dobijaju šire, simboličko značenje. Poruka da se bliskost sačuva nadovezuje se na naziv liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i njen poziv na jedinstvo.

Upravo taj spoj poznate melodije, tradicije i poruke kampanje pruža moguće objašnjenje zašto se pesma izdvojila na skupovima.

Folklorni momenat u svakodnevnom životu kao zaštita od "zlih sila", odnosno svih onih koji rade na tome da se Srbija uruši - rasparčavanjem, otimanjem i vraćanjem unazad, uz parole da će "mladost" spasiti građane Srbije.

Ipak, valja se ponekad vratiti na tradiciju, pogledati se ugledalo i upitati - ko smo i da li želimo da postanemo marionete i izgubimo identitet?

Pesma Merime Njegomir objavljena je davne 1993. godine, u teškim vremenima za srpski narod i državu. 

Iako je stara preko tri decenije, ponovo je pronašla put do slušalaca u Srbiji jer je Srbija ponovo pred velikom odlukom. Da li će nastaviti da se razvija i napreduje, čuvajući tradiciju i nacionalne interese ili će se prepustiti produženim rukama stranih sila koje nam nikada nisu želele dobro.

Istim onim silama koje su nas ugnjetavale, ubijale i pokušavale da uguše naš identitet... 

Zato je ruzmarin važan kao simbol zajediništva i odbrane od tih sila. 

U vremenu dubokih podela narod je odabrao jednu pesmu koja je večna, kako zbog simbola ruzmarina, tako i zbog poruke koju nosi.

I u stihovima se eksplicitno govori o tome da niko nikada ne bi trebalo da nas razdvaja.

"Stavi ruzmarin ispod jastuka
Nek nam večno miriše
Zovi anđele, Božje anđele
Da nas nikad ne rastave"

Autor teksta poziva i nebeske sile, anđele i Boga lično da nas ne razdvaja. Kao narod, kao zajednicu.

Zbog toga se pesma savršeno oslonila na poruku koju šalje lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - da se ne delimo, već da zajedno i ujedinjeni nastavimo napred. 

Građani Srbije zbog toga i pevaju ovu pesmu kojom pokazuju potrebu da se ponovo povežemo kao narod, i mnogi su tu poruku prepoznali, zbog čega je pesma i postala viralna, posle 33 godine!

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