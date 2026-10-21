ZAŠTO SE "RUZMARIN" ORI NA SKUPOVIMA? Pesma Merime NJegomir posle 33 godine dobila novo značenje
U AKTUELNOJ izbornoj kampanji izdvojila se pesma Merime Njegomir "Ruzmarin" koju pristalice Ujedinjene Srbije pevaju na svakom skupu, a čak su počeli da nose i grančice ruzmarina i ponosno ih podižu kao izraz podrške ovoj stranci.
Postavlja se pitanje, kako se baš ova pesma izdvojila u moru drugih koje se puštaju na skupovima i da li je upravo zbog naziva i glavnog motiva toliko značajna za glasače koji su tradicionalni i rodoljubivi?
Ruzmarin i vraćanje tradiciji
Poreklo reči ruzmarin dolazi iz latinskog jezika, a bukvalni prevod je jutarnja rosa. Ime ovoj čuvenoj biljci nadenuto je jer je rasla na kršu, hraneći se samo kapljicama vetra koje su stizale sa pučine.
U srpskoj tradiciji ova biljka postala je sinonim za svadbe, srećne događaje, miris detinjstva... A danas ruzmarin doživljava svojevrsnu renesansu i predstavlja zajedništvo i spoj kulturnog nasleđa srpskog naroda i ljubavi prema Srbiji.
Venčić sa ruzmarinom, verovalo se, brani i od zlih sila...
U vremenima neizvesnosti ljudi se često okreću poznatim običajima i simbolima koji bude osećaj pripadnosti. Ruzmarin, vezan za svadbe, porodicu i lepe želje, u atmosferi političkih skupova dobija i novo značenje.
Pesma koja spaja
"Ruzmarin" Merime Njegomir ponovo se čuje pred publikom koja u poznatim stihovima može da pronađe i lična sećanja i poruku bliskosti. Pesma tako povezuje porodične običaje sa trenutkom u kojem se izvodi.
Iako stihovi govore o ljubavi i želji da dvoje ostanu zajedno, u kontekstu skupova dobijaju šire, simboličko značenje. Poruka da se bliskost sačuva nadovezuje se na naziv liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i njen poziv na jedinstvo.
Upravo taj spoj poznate melodije, tradicije i poruke kampanje pruža moguće objašnjenje zašto se pesma izdvojila na skupovima.
Folklorni momenat u svakodnevnom životu kao zaštita od "zlih sila", odnosno svih onih koji rade na tome da se Srbija uruši - rasparčavanjem, otimanjem i vraćanjem unazad, uz parole da će "mladost" spasiti građane Srbije.
Ipak, valja se ponekad vratiti na tradiciju, pogledati se ugledalo i upitati - ko smo i da li želimo da postanemo marionete i izgubimo identitet?
Pesma Merime Njegomir objavljena je davne 1993. godine, u teškim vremenima za srpski narod i državu.
Iako je stara preko tri decenije, ponovo je pronašla put do slušalaca u Srbiji jer je Srbija ponovo pred velikom odlukom. Da li će nastaviti da se razvija i napreduje, čuvajući tradiciju i nacionalne interese ili će se prepustiti produženim rukama stranih sila koje nam nikada nisu želele dobro.
Istim onim silama koje su nas ugnjetavale, ubijale i pokušavale da uguše naš identitet...
Zato je ruzmarin važan kao simbol zajediništva i odbrane od tih sila.
U vremenu dubokih podela narod je odabrao jednu pesmu koja je večna, kako zbog simbola ruzmarina, tako i zbog poruke koju nosi.
I u stihovima se eksplicitno govori o tome da niko nikada ne bi trebalo da nas razdvaja.
"Stavi ruzmarin ispod jastuka
Nek nam večno miriše
Zovi anđele, Božje anđele
Da nas nikad ne rastave"
Autor teksta poziva i nebeske sile, anđele i Boga lično da nas ne razdvaja. Kao narod, kao zajednicu.
Zbog toga se pesma savršeno oslonila na poruku koju šalje lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - da se ne delimo, već da zajedno i ujedinjeni nastavimo napred.
Građani Srbije zbog toga i pevaju ovu pesmu kojom pokazuju potrebu da se ponovo povežemo kao narod, i mnogi su tu poruku prepoznali, zbog čega je pesma i postala viralna, posle 33 godine!
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