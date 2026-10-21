ZAŠTO SE "RUZMARIN" ORI NA SKUPOVIMA? Pesma Merime NJegomir posle 33 godine dobila novo značenje

U AKTUELNOJ izbornoj kampanji izdvojila se pesma Merime Njegomir "Ruzmarin" koju pristalice Ujedinjene Srbije pevaju na svakom skupu, a čak su počeli da nose i grančice ruzmarina i ponosno ih podižu kao izraz podrške ovoj stranci.

AI Ilustracija

Postavlja se pitanje, kako se baš ova pesma izdvojila u moru drugih koje se puštaju na skupovima i da li je upravo zbog naziva i glavnog motiva toliko značajna za glasače koji su tradicionalni i rodoljubivi?

Ruzmarin i vraćanje tradiciji

Poreklo reči ruzmarin dolazi iz latinskog jezika, a bukvalni prevod je jutarnja rosa. Ime ovoj čuvenoj biljci nadenuto je jer je rasla na kršu, hraneći se samo kapljicama vetra koje su stizale sa pučine.

U srpskoj tradiciji ova biljka postala je sinonim za svadbe, srećne događaje, miris detinjstva... A danas ruzmarin doživljava svojevrsnu renesansu i predstavlja zajedništvo i spoj kulturnog nasleđa srpskog naroda i ljubavi prema Srbiji.

Venčić sa ruzmarinom, verovalo se, brani i od zlih sila...

U vremenima neizvesnosti ljudi se često okreću poznatim običajima i simbolima koji bude osećaj pripadnosti. Ruzmarin, vezan za svadbe, porodicu i lepe želje, u atmosferi političkih skupova dobija i novo značenje.

Pesma koja spaja

"Ruzmarin" Merime Njegomir ponovo se čuje pred publikom koja u poznatim stihovima može da pronađe i lična sećanja i poruku bliskosti. Pesma tako povezuje porodične običaje sa trenutkom u kojem se izvodi.

Iako stihovi govore o ljubavi i želji da dvoje ostanu zajedno, u kontekstu skupova dobijaju šire, simboličko značenje. Poruka da se bliskost sačuva nadovezuje se na naziv liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i njen poziv na jedinstvo.

Upravo taj spoj poznate melodije, tradicije i poruke kampanje pruža moguće objašnjenje zašto se pesma izdvojila na skupovima.

Folklorni momenat u svakodnevnom životu kao zaštita od "zlih sila", odnosno svih onih koji rade na tome da se Srbija uruši - rasparčavanjem, otimanjem i vraćanjem unazad, uz parole da će "mladost" spasiti građane Srbije.

Ipak, valja se ponekad vratiti na tradiciju, pogledati se ugledalo i upitati - ko smo i da li želimo da postanemo marionete i izgubimo identitet?

Pesma Merime Njegomir objavljena je davne 1993. godine, u teškim vremenima za srpski narod i državu.

Iako je stara preko tri decenije, ponovo je pronašla put do slušalaca u Srbiji jer je Srbija ponovo pred velikom odlukom. Da li će nastaviti da se razvija i napreduje, čuvajući tradiciju i nacionalne interese ili će se prepustiti produženim rukama stranih sila koje nam nikada nisu želele dobro.

Istim onim silama koje su nas ugnjetavale, ubijale i pokušavale da uguše naš identitet...

Zato je ruzmarin važan kao simbol zajediništva i odbrane od tih sila.

U vremenu dubokih podela narod je odabrao jednu pesmu koja je večna, kako zbog simbola ruzmarina, tako i zbog poruke koju nosi.

I u stihovima se eksplicitno govori o tome da niko nikada ne bi trebalo da nas razdvaja.

"Stavi ruzmarin ispod jastuka

Nek nam večno miriše

Zovi anđele, Božje anđele

Da nas nikad ne rastave"

Autor teksta poziva i nebeske sile, anđele i Boga lično da nas ne razdvaja. Kao narod, kao zajednicu.

Zbog toga se pesma savršeno oslonila na poruku koju šalje lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - da se ne delimo, već da zajedno i ujedinjeni nastavimo napred.

Građani Srbije zbog toga i pevaju ovu pesmu kojom pokazuju potrebu da se ponovo povežemo kao narod, i mnogi su tu poruku prepoznali, zbog čega je pesma i postala viralna, posle 33 godine!