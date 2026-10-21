ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" obraća se javnosti putem društvenih mreža.

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Obraćanje Vučića

Vučić je istakao da mu je namera da novim programom svi krajevi Srbije dostignu razvijenije krajeve.

- Gradićemo infrastrukturu, uspećemo da izgradimo bolnice i domove zdravlja... - kaže on.

Dodaje da veruje da imaju dobre planove.

- Učestvovao sam u dovođenju 11 fabrika u Niš. Hoću da znate 2012. u Nišu je bilo zapsoleno 70 hiljada ljudi, dana preko 90 hiljada. Iako niš ima manje stanovnika imamo 20 hiljada zapsolenih više. Srećan sam zbog toga. Tri od četrii najveća investitipra, lično sam sa njima pregovarao i doveo ih u Niš. Posebno sam vezan i za taj grad jer smo napravili i auto-put do granoce sa Buagrskom i Severnom Maakenodijom. Kreću sukoro i radovi na prugi na drugom delu do Velike plane. Imaćemo brzi voz i možemo brzim vozom i do Sofije i do Istanbula - rekao je on.

Za ljude u Nišu ja najvažnije da kreće izgradnja porodilišta posle izgradnje KC.

- Verujem da ćemo u narednom periodu još mnogo stvari uraditi - kazao je Vučić.

Kaže da je 2012. prosečna plata bila 309 evra, a dana 1.007 evra i dodao da još mnogo mor ada se radi i za okolna mesta.

- Celu kampanju, bih okarakterisao kao drugačiju i kreativiniju, sa mnogo elana i energije. Kada me pitaju što sam nasmejan, pa jer znam da smo uradili sve od sbeeb jer smo se suprotsavili nadmoćnijem protivniku. Koao borba Davida protiv Golijata, pogotovo jer je svugde u svetu usplea obojena revolucija i mnogo novca je uloženo s vana... Ponosan sam na sve ljude i zahvalan što su smeli da uđu u taj široki narondi pokret otproa protiv okupacije i ponižavanja naše zemlje iprimoravanja zemlje da vodi posluničku poltiku jer građani naše zemlje na to nisu hteli da pristanu. Hvala svim ljudima koji su uvek i na svakom mestu pokazivali opredeljenje, hvala i onima koji sus e uplašaili pritiska koji ej bio nametnut i spolja i iznutra ali i koji razumeju šta je to što smo odbranili - rekao je on.

O kapmanji protivnika kaže da se seća 2000. godine kada su na lokalnim izborima pobeđivali lideri političkih staranak koji su bili potički znalci, pobeđivali ih lokalne secikese i narkomani.

- Dođe to nekada kada talog i mulj ispliva na površinu. To brzo pprođe. Zahvalan sam ljudima koji su hteli i smeli da se suprotsave - rekao je on.

- Oni preziru ljude u Merošini, misle da Srbin koji je otišao u Njujork više vredi od onog iz Merošine. Napadaju nas na rasisitčkom nivou... Mi valjda likom podsećamo na kriminalce na Bog zna koga, a oni su Bogom dani da upravljaju državom - rekao je on, te dodao da je neznanje opšte prisutno.

Podseća i da su rekli kako stariji ne treba da imaju pravo glasa.

- Stariji ljudi su vu zemlju izgradili i sve što imamo imamo zahvaljjući njima i ja ih sve pozivan da izađu u nedelju... Time biraju sipravnu budućnost za decu i unuke. Posebno je bilo zanimljivo da gledam, jer bi u drugoj zemlji takvi ljudi bili politički diskvalifikovani kako bi 20 puta odbijali duel i debatu. U svaki stufio kad odu na pitanje "što nsite prihvatili" kažu jer su imali pametnijaposla. Pamnjtnije im je bilo sve osim da sučele mišljenja. Tim govore da im nije stalo do drugačijeg mišljenja i do toga da ljudi znaju šta oni misle - rekao je Vučić.

Dalje navodi da je juće imai priliku da viidi isupe glavnih nlokadera.

- Koje god pitanje da postavite njihov odogovor je ljutnja. kda pitatae za sankcije za Rusiju, kažu "Rusi štite Kosovo bolje nego mi"... - naveo je Vučić.

- Ćutali su i kad je CG otišla i kada je 90 zemalja priznalo tzv. Kosovo a ja sam odovbravao akcije za otpriznavanje "Kosova" i uspeo u 28 slučajeva oni u ni jednom. Pa se drznuli da drže pridike. na pitanje o sankcijama Rusiji odgovora nema. Od tog pitanja odnosno odgovora su bežali kao đavo od krsta u debati gde je bila marina Raguž... Onda tema jesmo mi počinili genocid ili ne, ni na to nismo dobili odgovor. Taj Stokholmski sindorom je čudo - rekao je on.

Napomenuo je da je na RTS Siniši Malom bilo zabaranjeno da pokaže grafikon.

- Sankcije Rusiji bi uveli odmah. Oko genocida, jasno je. Sinoć su rekli da za to postoje presude - rekao je Vučić.

- Neznalice kažu da su oni jedini bili na KiM. Pa naravno jer je Kurti samo vas pustio i njegova desna ruka Rašić. Zamislite da neko najžešću kritiku protiv liste isznese misleći da se hvali. Išli ste i u Republiku Srpsku pa su neslavno prošli. Kažu sinoć krenula kolona iz Banjaluke, a ni jedan iz Banjaluke ili Prijedora, Pala Istonog Sarajeva Zašto? Pa jer im niste odgovorili zašto ste ih izdali i zašto je RS genocidna tvorevina - rekao je Vučić.

Podsetio je na isporučivanje Slobodana Miloševića, antisrpksoj instituciji is vakog ko je branio Srbe na KiM, i to isti oni koji su danas na "studentskoj listi" isti oni koji su podržavali DS u to vreme.

- Nigde radnika, studenta i Srbina sa KiM. Lažna izmišljena elita. Kkava elita, pogledajte Srdanovića, kako je na pitanje "kako to hodate" rekao "stabično". Jasno je kakva je to elita. Nekrtnine da im prebrojite im je nomoguće... Pa kako ja nemam? Imate kuće i račune, pa kako ja nemam? A ja korupmiran, lažovi jedni. Vi sve pošteni i fini - rekao je Vučić.

- Sve prvara do prevare! - jasan je Vučić.

- Ne mislimd a će neko da promeni stav jer oni žive u svom mehuru gde je argumentacija potpuno nevažna. Možete da pokažete kakve loše namere imaju, njihov lider kaže da je vladika Nikolajkao Alojzije Stepnica, ali ajde "to je jedan od njih rekao"... Da svako učita ono što je bilo u njegovoj glavi i kaže budala je onaj drugi. Svi oni govore isto. Ne postoji razlika između njih. Rade po nalogu. Zašto im je KiM regionalno pitanje. pa čak je i novinarka oja je bloakder reagovala i rekla da je to pitanje oko Srbije... - rekao je on.

- Da ne bdue posle niko ljudsima nije rekao i neko ihorevario... Srećan sam što sam ovo izgovorio da ljudi znaju. O ekonomiji koju su uništili. U celoj Srbiji preko 300 000 ljudi više radi, iako gubimo ljude. Budućnost je u vašim rukama, važno je kako ćemo da se ponašamo u nedelju i nemojte da razmišljate o 26. ili 27. jer onajko dbije više glasova će da formira Vladu. To što će neko od siledžija da baci kamenicu, biće uhapšen i to je to... Uvek sve zavisi od rukovdstva. Pričao sam o Libiji dovoljno je to da sagledate - rekao je on.

Poručio je da će u narednom periodu uslediti važne promene.

"Vidimo se uživo od 14 časova"

- Vidimo se uživo od 14 časova na TikToku i Instagramu- naveo je Vučić na društvenim mrežama.

Podsećamo, Vučić je nakon jutrošnjih obaveza i važnih sastanaka krenuo put Niša, svojom Škodom.

Tamo će večeras biti održan veliki skup liste "Ujedinjena Srbija".

Niš - grad prepoznatljiv po svom temperamentu, energiji i južnjačkom duhu, danas, 21. oktobra, biće mesto velikog okupljanja na Trgu kralja Milana, gde će biti održan skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

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