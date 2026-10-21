VUČIĆ NAJAVIO PLAN ZA PET OKRUGA NA JUGU: Da pokušamo da istorijske nepravde prema tom delu Srbije ispravimo

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje ubedljivu pobedu na predstojećim parlamentarnim izborima i istakao da veruje da još mnogo toga može da se uradi u narednom periodu, kao i da će na današnjem predizbornom skupu u Nišu predstaviti plan za razvoj juga Srbije.

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- Ono što ću reći danas ljudima tiče se, pre svega, plana za jug, za pet okruga: Niški, Jablanički, Nišavski, Pirotski i Toplički, da pokušamo da i istorijske nepravde prema tom delu Srbije ispravimo, da pokušamo da ti ljudi, ti naši prelepi krajevi, dostignu i prestignu, ajde da ne preteram sa tim prestignu, ali da smanje razliku i dostignu bogatije krajeve u Srbiji, posebno Beograd i Srem i Južnu Bačku - rekao je Vučić u video izjavi emitovanoj uživo na društvenim mrežama tokom vožnje kolima ka Nišu.

Kako je rekao, ako uspeju to jednim delom, to će značiti da su napravljeni veliki rezultati.

- To znači da ćemo graditi infrastrukturu, to znači da ćemo, verujem, uspeti da izgradimo sve bolnice, domove zdravlja, baš kao što sam i govorio... U svakom slučaju, verujem da imamo mnogo dobrih planova. Zašto u Nišu? U Nišu sam učestvovao sam u dovođenju 11 fabrika - rekao je Vučić.

Naveo je da je 2012. godine u Nišu bilo zaposleno 70. 000 ljudi, dok je to danas gotovo 91.000, iako Niš ima manje stanovnika.

- To nije velika razlika, negde oko 12.000 stanovnika manje. Imamo 20.000 zaposlenih više i srećan sam zbog toga. Tri od četiri najveća investitora u Nišu danas, lično sam sa njima pregovarao i doveo ih u Niš. I Johnson Electric i austrijski Zumtobel i nemački Leoni. Sve te fabrike, u njihovom dovođenju sam učestvovao, i posebno sam vezan i za taj grad jer smo napravili i autoput do Bugarske granice i autoput do granice sa Severnom Makedonijom - rekao je Vučić.

On je istakao da je započeta i izgradnja brze pruge Beograd-Niš i da, kako je rekao, uskoro kreću i radovi na drugom delu, od Velike Plane do Paraćina, kao i na trećem delu, to jest Đunis - Stalać i od Paraćina do Trupala.

- Dakle, imaćemo brzi voz od Niša do Subotice, a već smo uradili i rekonstruisali prugu od Niša do Brestovca i krenuli u izgradnju pruge od 120 km na sat na deonici Niš-Dimitrovgrad, tako da ćemo i vozom moći lako i brzo da stižemo, kako do Sofije, tako i do Istanbula. To je samo deo važnih stvari koje smo napravili - naveo je Vučić.

Dodao je da je za ljude u Nišu najvažnije da uskoro kreće izgradnja novog porodilišta, posle izgradnje Kliničkog centra, koji je bio od ogromnog značaja za ceo Niš.

- Verujem da ćemo u narednom periodu još mnogo, mnogo dobrih i važnih stvari u Nišu uraditi, od druge faze Naučno-tehnološkog parka. To su stvari koje prave i čine budućnost u Nišu mnogo boljom i neuporedivo lepšom nego što je to izgledalo i bilo do sada - naveo je Vučić.

On je rekao da je prosečna plata 2012. u Nišu bila 309 evra, dok je danas 1.007 evra, kao i da je Niš sa prosekom plate prešao 1.000 evra.

- I ponosan sam što smo mi to uspeli da uradimo. Moraćemo da uradimo mnogo više za druga mesta u okolini Niša, dakle i Merošinu, i Doljevac, i Gadžin Han, i Svrljig, ali i u Pirotskom okrugu za Babušnicu, naravno Pirot, za Belu Palanku, za Dimitrovgrad, i za čitavu Toplicu, Prokuplje, Košumliju, Žitorađu, Plaz. Podrazumeva se i Zaječarski, i za Jablanički okrug - rekao je Vučić.

(Tanjug)