"18 GODINA BORBE" Vučić: Jedni uz druge, svim srcem za ujedinjenu Srbiju!

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je građane na predizborni skup te liste koji će danas biti održan u Nišu i čestitao članovima Srpske napredne stranke (SNS) 18. rođendan te stranke.

Instagram printskrin

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je ta stranka promenila i spasila Srbiju, ali da mora da se menja u budućnosti da bi, kako je istakao, nastavila da radi najveći i najvažniji nacionalni posao za Srbiju.

"Jedni uz druge, svim srcem za ujedinjenu Srbiju!", poručio je on.

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