NEĆE BITI "SVETIH KRAVA": U Skupštini Crne Gore vođena višesatna rasprava o ustavnim promenama

POSLANICI crnogorskog parlamenta vodili su danas višesatnu raspravu o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kojim se predviđa uvođenje provere integriteta kandidata za mandatara i članova Vlade.

V.K.

Potpredsednik Vlade za pravosuđe, antikorupciju i politički sistem Momo Koprivica reko je da predložene izmene jačaju integritet sistema. Kazao je da su iz EU stigle pozitivne ocene predloženih normi.

- Spremni smo na konsenzus sa opozicijom - ponovio je Koprivica i podsetio da ovo rešenje ne sužava demokratiju, nego pomaže instituciji kakva je Skupština.

Poslanici će ispred sebe imati jasnu sliku o predloženim kandidatima. Biračko pravo se ne ograničava. Za mandatara ili za članove Vlade može biti predložen neko i ko nije na izbornoj listi, naveo je Koprivica.

Predloženom izmenom čana 103 Ustava propisuje se da lice koje ne ispunjava zakonom utvrđene uslove integriteta ne može biti predloženo za neku od tih funkcija. Kako je navedeno u obrazloženju predloga, cilj ustavnih promena je unapređenje postupka formiranja Vlade kroz jačanje transparentnosti, odgovornosti i mehanizama za sprečavanje korupcije i sukoba interesa.

U dokumentu se ističe da funkcije mandatara i članova Vlade imaju poseban značaj za ostvarivanje javnog interesa, predlaganje i izvršavanje zakona i vođenje javnih politika, zbog čega se integritet njihovih nosilaca ne može posmarati isključivo kao pitanje političkog poverenja.

SPORAZUM POD LUPOM Ustavni sud Crne Gore pokrenuo je postupak za ocenu ustavnosti zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE. PR tog suda Danilo Ajković saopštio je da je odluka doneta većinom glasova četiri prema tri. Zakon kojim je potvrđen sporazum usvojen je u Skupštini 3. juna prošle godine u ponovnom glasanju, dok su inicijative za ocenu ustavnosti podnete Ustavnom sudu 23. juna i 30. jula prošle godine. - Čestitam sudijama koji su odoleli pritiscima i zaštitili resurse Crne Gore. Ovo je šamar parlamentarnoj većini - kazao je poslanik Dritan Abazović (URA).

Poslanik DNP Vladislav Bojović kazao je da su oni protiv ustavnih izmena, jer nije normiran srpski jezik kao službeni u Crnoj Gori. On je rekao da je uvođenje srpskog jezika apsolutno evropski standard, ali vlast to izbegava.

- Osim pitanja srpskog jezika, mi smo i protiv drugih izmena, jer se ustavno betoniraju sudski i tužilački savet, kao i vrhovni tužilac koji brani bolje porodicu Đukanović nego njihov advokatski tim. Godinama Milo Đukanović i njegovi saradnici koji su u višedecenijskom periodu pljačkali ovu zemlju nisu krivično procesuirani - naveo je Bojović.

Lider DPS-a Danijel Živković kazao je da vlast tvrdi kako opozicija ako ovo ne podrži, neće podržati EU put zemlje. Rekao je da je upravo opozicija, kao bivša vlast, otvorila evropska vrata Crnoj Gori.

- Zašto samo proveru integriteta za ministre i mandatara. Zašto ne za direktora ANB, direktora policije, ili poslanike. Zašto to raditi kada birači kažu svoje? To ima smisla samo raditi pre izbora - naveo je Živković poručivši da klub DPS-a neće glasati za ustavne izmene.- Nema smisla pričati o integritetu nakon izbora. Potrebno je utvrditi da li ljudi mogu biti na listama.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović kazao je „da više neće biti nedodirljivih familija i svetih krava“.

- Familija može biti vlasnik banke, građevinske firme i hidroelektrane, ali ne može imati državu kao privatnu firmu - naveo je Bogdanović. - Ne može Vlažo Đukanović sebi dodeljivati koncesije, niti sam sebi odobravati subvencije. Ne može porodica biti klijent Vlade i imati većinu u Vladi. Profesionalni prevaranti neće više varati u vladati u Crnoj Gori.

Tokom rasprave u Skupštini, predstavnici Građanskog pokreta URA su saopštili da neće glasati za izmene Ustava jer je, po njima, novi tekst korak unazad u odnosu na prvi.