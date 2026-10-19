VAPAJ ZELENSKOG ZAPADU! "Dajte nam još Patriota i raketa, situacija je KRITIČNA!"
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je u Kijevu razgovarao sa predstavnicima američke odbrambene kompanije Lokid Martin o mogućnostima povećanja isporuka sistema protivvazdušne odbrane patriot i presretača balističkih raketa, kao i o organizovanju održavanja i popravke aviona F-16 u Ukrajini.
Zelenski je u objavi na društvenoj mreži X naveo da sistemi Patriot i avioni F-16 imaju važnu ulogu u odbrani Ukrajine od ruskih balističkih raketa i mlaznih dronova šahed, dodajući da je situacija u obe oblasti trenutno složena.
-Razgovarali smo o tome kako možemo da proširimo i povećamo isporuke. Kompanija trenutno povećava proizvodnju presretača balističkih raketa. Očekujemo da ćemo deo njih moći da nabavimo kako bismo zaštitili više života, naveo je Zelenski.
On je dodao da Ukrajina nastoji da obezbedi da se održavanje i popravka aviona F-16 obavljaju na njenoj teritoriji.
Zelenski je zahvalio predstavnicima kompanije na sastanku i istakao da je značajno to što je Lokid Martin prisutan u Ukrajini, dodajući da Kijev čini sve kako bi se partnerstvo sa tom kompanijom dodatno proširilo.
Tanjug
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