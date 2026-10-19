Svet

VAPAJ ZELENSKOG ZAPADU! "Dajte nam još Patriota i raketa, situacija je KRITIČNA!"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2026. u 20:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je u Kijevu razgovarao sa predstavnicima američke odbrambene kompanije Lokid Martin o mogućnostima povećanja isporuka sistema protivvazdušne odbrane patriot i presretača balističkih raketa, kao i o organizovanju održavanja i popravke aviona F-16 u Ukrajini.

ВАПАЈ ЗЕЛЕНСКОГ ЗАПАДУ! Дајте нам још Патриота и ракета, ситуација је КРИТИЧНА!

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Zelenski je u objavi na društvenoj mreži X naveo da sistemi Patriot i avioni F-16 imaju važnu ulogu u odbrani Ukrajine od ruskih balističkih raketa i mlaznih dronova šahed, dodajući da je situacija u obe oblasti trenutno složena.

-Razgovarali smo o tome kako možemo da proširimo i povećamo isporuke. Kompanija trenutno povećava proizvodnju presretača balističkih raketa. Očekujemo da ćemo deo njih moći da nabavimo kako bismo zaštitili više života, naveo je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina nastoji da obezbedi da se održavanje i popravka aviona F-16 obavljaju na njenoj teritoriji.

Zelenski je zahvalio predstavnicima kompanije na sastanku i istakao da je značajno to što je Lokid Martin prisutan u Ukrajini, dodajući da Kijev čini sve kako bi se partnerstvo sa tom kompanijom dodatno proširilo.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
Svet

0 0

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

19. 10. 2026. u 11:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Dve kocke uranijuma otkrile veliku Hitlerovu tajnu
Svet

0 0

Dve kocke uranijuma otkrile veliku Hitlerovu tajnu

NACISTIČKA Nemačka tokom Drugog svetskog rata razvijala je nuklearne tehnologije, a strah da bi Adolf Hitler mogao prvi da dođe do atomske bombe bio je jedan od razloga zbog kojih su Sjedinjene Američke Države pokrenule ogromni tajni projekat njenog razvoja. Ipak, koliko su nemački naučnici zaista bili blizu tog cilja?

19. 10. 2026. u 19:59

Politika
Tenis
Fudbal
ZA ČVRSTE GLAVICE I DOBAR RASOL: Kada je najbolje staviti kupus u bure?

ZA ČVRSTE GLAVICE I DOBAR RASOL: Kada je najbolje staviti kupus u bure?