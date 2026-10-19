DEDI ZBOG OBLJUBE UNUKA 18 GODINA: U Okružnom sudu u Banjaluci presuđeno u slučaju pedofilije u Gradiški
MUŠKARAC D.G. nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Banjaluci na 18 godina zatvora zbog stravičnog slučaja pedofilije koji je u septembru prošle godine otkriven u okolini Gradiške. Radi se o jednom od najgnusnijih slučajeva koji je poslednjih godina evidentiran u banjalučkom regionu, a u kome je žrtva bilo dete mlađe od 10 godina.
Optuženik, koji je deda žrtve, oglašen je krivim za krivična dela obljube sa detetom mlađim od 15 godina u sticaju sa iskorišćavanjem dece za pornografiju. Oglašen je krivim i za pokušaj obljube deteta mlađeg od 15 godina.
- Okružno javno tužilaštvo Banjaluka optužnicu je podiglo 19. februara 2026. godine. U navedenom predmetu Okružni sud u Banjaluci je 7. aprila 2026. godine doneo presudu kojom je optuženog D.G. oglasio krivim i izrekao osuđujuću presudu – kaznu zatvora od 18 godina. Presuda nije pravosnažna - navelo je OJT Banjaluka u odgovoru ATV-u.
Zbog zaštite maloletne žrtve, istraga i suđenje u ovom predmetu su bili zatvoreni za javnost. O toku postupka, od hapšenja u septembru 2025. godine do danas, policija, tužilaštvo i sud nisu objavili ni jednu zvaničnu informaciju ili saopštenje za javnost.
Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.
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