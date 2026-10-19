DEDI ZBOG OBLJUBE UNUKA 18 GODINA: U Okružnom sudu u Banjaluci presuđeno u slučaju pedofilije u Gradiški

MUŠKARAC D.G. nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Banjaluci na 18 godina zatvora zbog stravičnog slučaja pedofilije koji je u septembru prošle godine otkriven u okolini Gradiške. Radi se o jednom od najgnusnijih slučajeva koji je poslednjih godina evidentiran u banjalučkom regionu, a u kome je žrtva bilo dete mlađe od 10 godina.

Okružni sud Banjaluka foto SM

Optuženik, koji je deda žrtve, oglašen je krivim za krivična dela obljube sa detetom mlađim od 15 godina u sticaju sa iskorišćavanjem dece za pornografiju. Oglašen je krivim i za pokušaj obljube deteta mlađeg od 15 godina.

- Okružno javno tužilaštvo Banjaluka optužnicu je podiglo 19. februara 2026. godine. U navedenom predmetu Okružni sud u Banjaluci je 7. aprila 2026. godine doneo presudu kojom je optuženog D.G. oglasio krivim i izrekao osuđujuću presudu – kaznu zatvora od 18 godina. Presuda nije pravosnažna - navelo je OJT Banjaluka u odgovoru ATV-u.

Zbog zaštite maloletne žrtve, istraga i suđenje u ovom predmetu su bili zatvoreni za javnost. O toku postupka, od hapšenja u septembru 2025. godine do danas, policija, tužilaštvo i sud nisu objavili ni jednu zvaničnu informaciju ili saopštenje za javnost.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.